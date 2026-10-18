Ligue 1 : Paris FC s’impose face à Stade Rennais FC (4-3), FC Lorient s’impose face à AS Monaco (1-0), AJ Auxerre s’impose face à Havre AC (1-3)

Paris FC s’impose face à Stade Rennais FC (4-3). FC Lorient s’impose face à AS Monaco (1-0). AJ Auxerre s’impose face à Havre AC (1-3). Ces résultats comptent pour la 7e journée de Ligue 1.

Paris FC – Stade Rennais FC : 4-3

Paris FC s’impose face à Stade Rennais FC (4-3). M. Lopez a ouvert le score pour Paris FC (14e). E. Lepaul a ensuite marqué pour Stade Rennais FC (29e). M. Lopez a ensuite marqué pour Paris FC (45+4e). E. Lepaul a ensuite marqué pour Stade Rennais FC (74e). L. Sinayoko a ensuite marqué pour Paris FC (76e). E. Lepaul a ensuite marqué pour Stade Rennais FC (88e). L. Sinayoko a fixé le score pour Paris FC (90+7e), sur penalty.

FC Lorient – AS Monaco : 1-0

FC Lorient s’impose face à AS Monaco (1-0). N. Cadiou a ouvert le score pour FC Lorient (61e).

Havre AC – AJ Auxerre : 1-3

AJ Auxerre s’impose face à Havre AC (1-3). D. Loader a ouvert le score pour AJ Auxerre (40e). D. Loader a ensuite marqué pour AJ Auxerre (61e). R. Fofana a ensuite marqué pour Havre AC (66e). R. Faivre a fixé le score pour AJ Auxerre (80e).

Le programme actualisé de la 7e journée

Programme et résultats de la 7e journée Le Mans FC 0-3 Toulouse FC RC Strasbourg Alsace 1-3 Paris Saint-Germain LOSC 1-1 Stade Brestois 29 ESTAC Troyes 1-3 RC Lens Angers SCO 2-5 Olympique de Marseille Paris FC 4-3 Stade Rennais FC FC Lorient 1-0 AS Monaco Havre AC 1-3 AJ Auxerre Olympique Lyonnais dim. 18/10 – 20h45 OGC Nice

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