Ligue 1 : Paris FC s’impose face à Stade Rennais FC (4-3), FC Lorient s’impose face à AS Monaco (1-0), AJ Auxerre s’impose face à Havre AC (1-3)

Paris FC s’impose face à Stade Rennais FC (4-3). FC Lorient s’impose face à AS Monaco (1-0). AJ Auxerre s’impose face à Havre AC (1-3). Ces résultats comptent pour la 7e journée de Ligue 1.
Paris FC – Stade Rennais FC : 4-3
Paris FC s’impose face à Stade Rennais FC (4-3). M. Lopez a ouvert le score pour Paris FC (14e). E. Lepaul a ensuite marqué pour Stade Rennais FC (29e). M. Lopez a ensuite marqué pour Paris FC (45+4e). E. Lepaul a ensuite marqué pour Stade Rennais FC (74e). L. Sinayoko a ensuite marqué pour Paris FC (76e). E. Lepaul a ensuite marqué pour Stade Rennais FC (88e). L. Sinayoko a fixé le score pour Paris FC (90+7e), sur penalty.
FC Lorient – AS Monaco : 1-0
FC Lorient s’impose face à AS Monaco (1-0). N. Cadiou a ouvert le score pour FC Lorient (61e).
Havre AC – AJ Auxerre : 1-3
AJ Auxerre s’impose face à Havre AC (1-3). D. Loader a ouvert le score pour AJ Auxerre (40e). D. Loader a ensuite marqué pour AJ Auxerre (61e). R. Fofana a ensuite marqué pour Havre AC (66e). R. Faivre a fixé le score pour AJ Auxerre (80e).
Le programme actualisé de la 7e journée
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