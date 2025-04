Ligue 1 : PSG – Nice, OL – Rennes, OM… le programme TV de la J31 !

La 31e journée de Ligue 1 se profile avec des matchs très attendus, notamment la confrontation entre l’Olympique de Marseille et le Stade Brestois 29 en clôture. Voici le programme complet de cette journée, qui s’annonce riche en émotions pour les fans de football.

Le PSG face à l’OGC Nice et autres affiches du samedi

La 31e journée débutera le vendredi 25 avril 2025, à 20h45, avec la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice, diffusée sur DAZN. Ce match promet d’être crucial pour les deux équipes, avec un PSG toujours en quête du titre et un Nice qui lutte pour maintenir sa place dans le haut du tableau.

Le lendemain, samedi 26 avril, plusieurs rencontres intéressantes se dérouleront. À 17h00, le RC Strasbourg Alsace recevra l’AS Saint-Étienne sur beIN SPORTS 1. À 19h00, c’est le Havre AC qui affrontera l’AS Monaco sur DAZN, suivi par Olympique Lyonnais – Stade Rennais FC, prévu à 21h05, également sur DAZN. Ces matchs pourraient avoir des implications importantes dans la course à l’Europe, avec des équipes qui cherchent à se relancer.

Les matchs de dimanche et la clôture avec l’OM



Le dimanche 27 avril 2025 marquera la fin de cette journée de Ligue 1. À 15h00, le Angers SCO jouera contre le LOSC Lille, tandis qu’à 17h15, le RC Lens recevra l’AJ Auxerre, avec un match simultané entre le Montpellier Hérault SC et le Stade de Reims, ainsi que FC Nantes contre Toulouse FC. Tous ces matchs seront diffusés sur DAZN.

Enfin, la journée se clôturera par le Olympique de Marseille qui recevra le Stade Brestois 29 à 20h45. Cette rencontre, également sur DAZN, est particulièrement suivie par les supporters marseillais, qui espèrent un nouveau succès à domicile.

J31 : demandez le programme tv !

Vendredi 25 avril 2025 à 20h45 sur DAZN

Paris Saint-Germain – OGC Nice

Samedi 26 avril 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

RC Strasbourg Alsace – AS Saint-Étienne

Samedi 26 avril 2025 à 19h00 sur DAZN

Havre AC – AS Monaco

Samedi 26 avril 2025 à 21h05 sur DAZN

Olympique Lyonnais – Stade Rennais FC

Dimanche 27 avril 2025 à 15h00 sur DAZN

Angers SCO – LOSC Lille

Dimanche 27 avril 2025 à 17h15 sur DAZN

RC Lens – AJ Auxerre

Montpellier Hérault SC – Stade de Reims

FC Nantes – Toulouse FC

Dimanche 27 avril 2025 à 20h45 sur DAZN

Olympique de Marseille – Stade Brestois 29