RC Lens et Toulouse FC se quittent sur un nul (1-1); Olympique Lyonnais s’impose face à LOSC Lille (0-1); AS Monaco et AJ Auxerre se quittent sur un nul (1-1); Stade Brestois 29 s’impose face à RC Strasbourg Alsace (0-1). Ces résultats comptent pour la 11e journée de Ligue 1.
RC Lens – Toulouse FC : 1-1
RC Lens et Toulouse FC se quittent sur un nul (1-1). J. Russell-Rowe a ouvert le score pour Toulouse FC (39e). M. Cuisance a fixé le score pour RC Lens (47e).
LOSC Lille – Olympique Lyonnais : 0-1
Olympique Lyonnais s’impose face à LOSC Lille (0-1). M. Bidstrup a ouvert le score pour Olympique Lyonnais (40e).
AS Monaco – AJ Auxerre : 1-1
AS Monaco et AJ Auxerre se quittent sur un nul (1-1). R. Faivre a ouvert le score pour AJ Auxerre (29e). E. Diop a fixé le score pour AS Monaco (82e).
RC Strasbourg Alsace – Stade Brestois 29 : 0-1
Stade Brestois 29 s’impose face à RC Strasbourg Alsace (0-1). N. Edjouma a ouvert le score pour Stade Brestois 29 (22e).
Le programme de la 11e journée
|Estac Troyes
|3-1
|Havre Athletic Club
|OGC Nice
|2-3
|Paris Saint-Germain
|RC Lens
|1-1
|Toulouse FC
|LOSC Lille
|0-1
|Olympique Lyonnais
|AS Monaco
|1-1
|AJ Auxerre
|RC Strasbourg Alsace
|0-1
|Stade Brestois 29
|Paris FC
|dim. 22/11 – 15h00
|Angers SCO
|FC Lorient
|dim. 22/11 – 17h15
|Stade Rennais FC
|Olympique de Marseille
|dim. 22/11 – 20h45
|Le Mans FC