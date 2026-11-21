RC Lens et Toulouse FC se quittent sur un nul (1-1); Olympique Lyonnais s’impose face à LOSC Lille (0-1); AS Monaco et AJ Auxerre se quittent sur un nul (1-1); Stade Brestois 29 s’impose face à RC Strasbourg Alsace (0-1). Ces résultats comptent pour la 11e journée de Ligue 1.

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RC Lens – Toulouse FC : 1-1

RC Lens et Toulouse FC se quittent sur un nul (1-1). J. Russell-Rowe a ouvert le score pour Toulouse FC (39e). M. Cuisance a fixé le score pour RC Lens (47e).

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LOSC Lille – Olympique Lyonnais : 0-1

Olympique Lyonnais s’impose face à LOSC Lille (0-1). M. Bidstrup a ouvert le score pour Olympique Lyonnais (40e).

AS Monaco – AJ Auxerre : 1-1

AS Monaco et AJ Auxerre se quittent sur un nul (1-1). R. Faivre a ouvert le score pour AJ Auxerre (29e). E. Diop a fixé le score pour AS Monaco (82e).

RC Strasbourg Alsace – Stade Brestois 29 : 0-1

Stade Brestois 29 s’impose face à RC Strasbourg Alsace (0-1). N. Edjouma a ouvert le score pour Stade Brestois 29 (22e).

Le programme de la 11e journée