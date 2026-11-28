RC Strasbourg Alsace s’impose face à Havre Athletic Club (1-3); Le Mans FC s’impose face à LOSC Lille (2-1); OGC Nice s’impose face à Estac Troyes (4-1); Paris Saint-Germain s’impose face à FC Lorient (2-0). Ces résultats comptent pour la 12e journée de Ligue 1.

Havre Athletic Club – RC Strasbourg Alsace : 1-3

RC Strasbourg Alsace s’impose face à Havre Athletic Club (1-3). C. Harder a ouvert le score pour RC Strasbourg Alsace (7e). S. Nanasi a ensuite marqué pour RC Strasbourg Alsace (58e). S. El Mourabet a ensuite marqué pour RC Strasbourg Alsace (88e). S. Nakamura a fixé le score pour Havre Athletic Club (90e).

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Le Mans FC – LOSC Lille : 2-1

Le Mans FC s’impose face à LOSC Lille (2-1). L. Mafouta a ouvert le score pour Le Mans FC (45+2e). A. Ueda a ensuite marqué pour LOSC Lille (61e). A. Rabillard a fixé le score pour Le Mans FC (88e).

OGC Nice – Estac Troyes : 4-1

OGC Nice s’impose face à Estac Troyes (4-1). Y. Ndayishimiye a ouvert le score pour OGC Nice (8e). M. Diop a ensuite marqué pour Estac Troyes (24e). E. Wahi a ensuite marqué pour OGC Nice (36e). E. Wahi a ensuite marqué pour OGC Nice (65e). E. Wahi a fixé le score pour OGC Nice (69e).

Paris Saint-Germain – FC Lorient : 2-0

Paris Saint-Germain s’impose face à FC Lorient (2-0). S. Mayulu a ouvert le score pour Paris Saint-Germain (32e). O. Dembélé a fixé le score pour Paris Saint-Germain (67e).

Le programme de la 12e journée