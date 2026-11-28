RC Strasbourg Alsace s’impose face à Havre Athletic Club (1-3); Le Mans FC s’impose face à LOSC Lille (2-1); OGC Nice s’impose face à Estac Troyes (4-1); Paris Saint-Germain s’impose face à FC Lorient (2-0). Ces résultats comptent pour la 12e journée de Ligue 1.
Havre Athletic Club – RC Strasbourg Alsace : 1-3
RC Strasbourg Alsace s’impose face à Havre Athletic Club (1-3). C. Harder a ouvert le score pour RC Strasbourg Alsace (7e). S. Nanasi a ensuite marqué pour RC Strasbourg Alsace (58e). S. El Mourabet a ensuite marqué pour RC Strasbourg Alsace (88e). S. Nakamura a fixé le score pour Havre Athletic Club (90e).
Le Mans FC – LOSC Lille : 2-1
Le Mans FC s’impose face à LOSC Lille (2-1). L. Mafouta a ouvert le score pour Le Mans FC (45+2e). A. Ueda a ensuite marqué pour LOSC Lille (61e). A. Rabillard a fixé le score pour Le Mans FC (88e).
OGC Nice – Estac Troyes : 4-1
OGC Nice s’impose face à Estac Troyes (4-1). Y. Ndayishimiye a ouvert le score pour OGC Nice (8e). M. Diop a ensuite marqué pour Estac Troyes (24e). E. Wahi a ensuite marqué pour OGC Nice (36e). E. Wahi a ensuite marqué pour OGC Nice (65e). E. Wahi a fixé le score pour OGC Nice (69e).
Paris Saint-Germain – FC Lorient : 2-0
Paris Saint-Germain s’impose face à FC Lorient (2-0). S. Mayulu a ouvert le score pour Paris Saint-Germain (32e). O. Dembélé a fixé le score pour Paris Saint-Germain (67e).
Le programme de la 12e journée
|Stade Brestois 29
|1-0
|Paris FC
|Angers SCO
|2-5
|RC Lens
|Havre Athletic Club
|1-3
|RC Strasbourg Alsace
|Le Mans FC
|2-1
|LOSC Lille
|OGC Nice
|4-1
|Estac Troyes
|Paris Saint-Germain
|2-0
|FC Lorient
|AJ Auxerre
|dim. 29/11 – 15h00
|Olympique de Marseille
|Toulouse FC
|dim. 29/11 – 17h15
|Stade Rennais FC
|Olympique Lyonnais
|dim. 29/11 – 20h45
|AS Monaco