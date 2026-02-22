Ligue 1 : Rennes et Lille fondent sur l’OM et sa 4e place !

Après la défaite de l’OM vendredi à Brest (0-2), Lille et Rennes ont profité de leurs succès ce week-end pour se rapprocher à trois points de la quatrième place, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions. Cette dynamique relance la course à l’Europe dans la Ligue 1 McDonald’s.

Rennes domine largement à Auxerre

En ouverture de la 23e journée, le Stade Rennais s’est imposé 3-0 sur la pelouse d’Auxerre, comme le confirment les statistiques officielles de la Ligue 1.

Menés rapidement au score avec un but de Sinayoko refusé pour hors-jeu, les Bretons ont ensuite pris le contrôle du match grâce à un doublé de Mahdi Camara et un but de Lepaul avant la pause, inscrivant trois fois sans encaisser.

Avec cette victoire nette, Rennes enchaîne une dynamique positive au classement, renforce sa cinquième place et revient à trois unités de l’OM (40 points) au classement après 23 matches.

Lille met fin à sa série sans victoire

Plus tard dans la soirée, le LOSC Lille a mis fin à une série de six matches sans succès en s’imposant 1-0 contre Angers grâce à un penalty transformé par Olivier Giroud juste avant la pause.

Cette victoire, obtenue malgré une belle prestation du gardien adverse Hervé Koffi, permet à Lille d’égaler Rennes à 37 points. Mais le LOSC conserve provisoirement la 5e place grâce à une meilleure différence de buts (+5 contre +2).

Au classement général, l’OM reste quatrième avec 40 points, mais voit l’écart fondre à trois points avec Rennes et Lille, qui pourraient repasser devant en cas de résultats favorables dans les semaines à venir.

L’OM sous pression !

Pour l’Olympique de Marseille, et le premier match de son nouveau coach Habib Beye, cette défaite à Brest complique la marge de manœuvre dans la course à la Ligue des Champions. De leur côté, Rennes consolide son rebond sous Franck Haise après sa prise de fonction, et Lille recouvre confiance juste avant une période chargée, notamment avec leurs engagements en compétitions européennes.

Avec seulement trois points séparant la 4e de la 6e place, la lutte pour les places européennes demeure intense à cinq journées de la fin de la saison régulière.