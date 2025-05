Ligue 1 : Strasbourg bat le PSG à la Meinau !

La 32e journée de Ligue 1 se jouera du vendredi 2 au dimanche 4 mai 2025. Ce week-end de championnat sera marqué par plusieurs affiches déterminantes pour la course à l’Europe et le maintien. Le choc principal opposera donc le LOSC à l’Olympique de Marseille en clôture de la journée, dimanche soir. Ce samedi après-midi, le RC Strasbourg accueillait le PSG, déjà champion depuis plusieurs semaines…

La suite de la 31e journée s’est jouée ce samedi 3 mai à 17h, avec le déplacement du PSG sur la pelouse du RC Strasbourg. Fortement remanié en raison de sa demi-finale retour de Ligue des champions à venir face à Arsenal, le club parisien a chuté en Alsace (2-1). Cueillis à froid, les Parisiens ont concédé un but contre son camp de Lucas Hernandez (20e), avant que Lemarechal ne double la mise juste avant la pause (45+3e). Barcola a réduit le score dès le retour des vestiaires (46e), mais les hommes de Luis Enrique, malgré plusieurs occasions, n’ont pas réussi à revenir au score. Avec ce succès, Strasbourg reste plus que jamais dans la course à la Ligue des champions et récupère provisoirement la 4e place avec 57 points, à une longueur de l’OM qui disputera un choc décisif contre Lille demain soir.

Le choc LOSC – OM en prime time dimanche

Le dimanche 4 mai, le programme se poursuivra avec FC Nantes – Angers SCO à 15h00 sur DAZN, match important dans la course au maintien. À 17h15, deux multiplex seront proposés : Olympique Lyonnais – RC Lens sera à suivre sur beIN SPORTS 1, pendant que DAZN diffusera AJ Auxerre – Le Havre AC et Stade Brestois – Montpellier.

La journée se terminera par le match phare entre le LOSC Lille et l’Olympique de Marseille, programmé à 20h45 sur DAZN. Ce duel entre deux équipes ambitieuses pourrait peser lourd dans la course à la qualifications en Ligue des Champions à trois journées de la fin.

Vendredi 2 mai 2025 à 20h45 sur DAZN

OGC Nice 1 – 0 Stade de Reims

Samedi 3 mai 2025 à 17h00 sur DAZN

RC Strasbourg Alsace 2 – 1 Paris Saint-Germain

Samedi 3 mai 2025 à 19h00 sur DAZN

Toulouse FC – Stade Rennais FC

Samedi 3 mai 2025 à 21h05 sur DAZN

AS Saint-Étienne – AS Monaco

Dimanche 4 mai 2025 à 15h00 sur DAZN

FC Nantes – Angers SCO

Dimanche 4 mai 2025 à 17h15 sur beIN SPORTS 1

Olympique Lyonnais – RC Lens

Dimanche 4 mai 2025 à 17h15 sur DAZN

AJ Auxerre – Le Havre AC

Stade Brestois 29 – Montpellier Hérault SC

Dimanche 4 mai 2025 à 20h45 sur DAZN

LOSC Lille – Olympique de Marseille