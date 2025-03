Ligue 1 : Un gros choc avant le match OM – RC Lens !

La 25e journée de Ligue 1 promet d’être spectaculaire avec plusieurs affiches alléchantes à suivre en direct à la télévision. Ce vendredi, Monaco a laissé filer deux points face au TFC !

Monaco a ouvert le score dès la 17e minute grâce à Takumi Minamino, bien servi par Biereth après une belle percée d’Akliouche. En seconde période, Singo manque de doubler la mise, sa tête trouvant le poteau à la 87e minute. Toulouse pousse pour égaliser et Magri y parvient à la 91e minute, profitant d’une mésentente entre Kehrer et Majecki pour conclure du droit. Dans les derniers instants, Majecki sauve Monaco, détournant une tête de Zajc sur un centre de Sierro. Haug s’est aussi illustré en première période en repoussant une frappe de Biereth. Le match se termine sur un nul 1-1, après une seconde mi-temps plus fermée.

Pour commencer cette journée du samedi 8 mars, le PSG se déplace à Rennes à 17h avant de jouer face à Liverpool pour le match retour de Ligue des Champions. L’OM recevra Lens ce samedi soir et ira au Parc des Princes pour la prochaine rencontre de Ligue 1.

Voici le programme TV de la 25e journée de Ligue 1, avec les chaînes de diffusion et les horaires à ne pas manquer.

Vendredi 7 mars 2025

20h45 – Toulouse FC 1-1 AS Monaco (DAZN)

Ce match d’ouverture verra le TFC tenter de surprendre une équipe monégasque en lutte pour une place sur le podium.

Samedi 8 mars 2025

17h00 – Stade Rennais FC – Paris Saint-Germain (beIN SPORTS 1)

Le PSG, leader du championnat, se déplace en Bretagne pour affronter Rennes, qui cherche à se replacer dans la course aux places européennes.

19h00 – LOSC Lille – Montpellier Hérault SC (DAZN)

Le LOSC, en grande forme, voudra poursuivre sa série positive face à une équipe montpelliéraine toujours capable de créer la surprise.

21h05 – Olympique de Marseille – RC Lens (DAZN)

Un duel très attendu au Vélodrome entre deux prétendants aux places d’honneur. « Nous devons montrer notre vrai visage devant nos supporters », a déclaré un cadre marseillais.

Dimanche 9 mars 2025

15h00 – Stade Brestois 29 – Angers SCO (DAZN)

Brest veut consolider sa place en milieu de tableau face à Angers, en quête de points précieux pour le maintien.

17h15 – FC Nantes – RC Strasbourg Alsace (DAZN)

(DAZN) 17h15 – Stade de Reims – AJ Auxerre (DAZN)

(DAZN) 17h15 – Havre AC – AS Saint-Étienne (DAZN)

Trois rencontres capitales pour la lutte au maintien et aux places honorifiques, où chaque point comptera.

20h45 – OGC Nice – Olympique Lyonnais (DAZN)

Clôture de cette 25e journée de Ligue 1 avec un match entre Nice et Lyon, deux équipes aux ambitions européennes. « Ce sera un test important pour nous », a confié un joueur niçois.

Ne manquez aucun match et profitez du meilleur du football français ce week-end !