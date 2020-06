Ligue 1 : Un gros coup dur pour Aulas !

Le journal L’Equipe a pu se procurer un échange de mails entre Jean-Michel Aulas et Aleksander Ceferin. Ce dernier aurait désavoué le président lyonnais dans sa démarche pour reprendre le championnat français…

Depuis des semaines, Jean-Michel Aulas tente le tout pour le tout afin de reprendre le championnat. Selon le président lyonnais, la LFP gère très mal la situation vu que tous les autres pays ont déjà ou vont reprendre leurs saisons.

Ceferin désavoue totalement Aulas

JMA a d’ailleurs cité l’UEFA à plusieurs reprises comme un soutien à son idée. Ce vendredi soir, le journal L’Equipe a publié un article sur son site, relayant un échange de mails entre Aleksander Ceferin et Jean-Michel Aulas. Le président de l’UEFA a affirmé que les championnats devaient se terminer avant le 2 août.

« La date limite suggérée du 3 août 2020 pour que les associations nationales fournissent à l’UEFA la liste des clubs qui participeraient aux compétitions interclubs de l’UEFA la saison prochaine, sous réserve qu’elles réussissent le processus d’admission, a été communiquée aux 55 associations membres de l’UEFA il y a plusieurs semaines et a été validée unanimement par tout le board. Nous ne pouvons donc pas la modifier à ce stade et nous espérons qu’elle sera officiellement confirmée lors de la réunion du Comité exécutif du 17 juin. En fait, afin de garantir l’égalité de traitement entre es 55 associations nationales de l’UEFA, nous ne sommes pas en mesure de tenir compte de la situation spécifique de chaque pays et des décisions des instances compétentes concernées. Par conséquent, nous demandons à toutes les associations nationales de respecter le délai susmentionné »

Aleksander Ceferin – Source : L’Equipe