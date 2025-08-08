Ligue 1 TV / OM : Bonne nouvelle pour les supporters !

À quelques jours du coup d’envoi de la saison 2025-2026, LFP Media frappe un grand coup pour attirer les fans de football. Sa nouvelle plateforme Ligue 1+, qui diffusera le championnat de France à partir du 15 août, sera proposée au prix de lancement de 9,99 € par mois pendant trois mois, avant de passer à 14,99 €.

“Cette promotion doit permettre au public de s’habituer à notre plateforme et à ne pas inciter au piratage”, explique Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media.

Un contexte tendu pour les droits TV

Cette stratégie intervient dans un climat compliqué pour les droits TV en France. La LFP espère atteindre 1 million d’abonnés d’ici la fin de la saison, avant de viser 2,2 à 2,5 millions sur quatre ans. Mais de Tavernost prévient :”Il y aura deux années compliquées pour les ressources.”

Des offres variées

En plus de l’offre de lancement, Ligue 1+ propose :

Un abonnement annuel à 14,99 €/mois (avec engagement, deux utilisateurs)

Une formule sans engagement à 19,99 €/mois

Un tarif spécial jeunes (-26 ans) à 9,99 €/mois sans engagement (un utilisateur)

beIN Sports dans le bras de fer

La plateforme diffusera 8 matchs par journée, le neuvième restant sur beIN Sports pour 2025-2026. Mais la chaîne franco-qatarienne est en conflit avec la LFP et n’a versé que 14 millions sur les 18 millions prévus pour la première échéance de son match du samedi.

Avec cette offre d’appel agressive, la Ligue mise sur un démarrage massif pour enrayer le piratage et redonner de la valeur à son produit phare.

