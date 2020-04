A 16 points de l’OM, Aulas a trouvé une solution qui lui donnerait une chance jouer la C1…

Le gouvernement et le FFF ont fait savoir que le championnat en cours ne pourrait pas reprendre, mais Jean Michel Aulas ne veut visiblement l’entendre. Alors que Lyon est classé 7e après 28 matches joués, à 16 points de l’OM (2e) le président Lyonnais veut disputer des play Off.

Jean Michel Aulas ne lache toujours rien. Il milite même toujours pour une solution qui pourrait permettre à son équipe, 7e au classement à 16 points derrière l’OM, d’avoir encore une chance de disputer la ligue des champions la saison prochaine. Il le dirigeant lyonnais veut ainsi clôturer la saison en aout avec des play Off :

Je pense qu’il y a une voie alternative, une fin de Championnat avec des play-offs

« Je n’ai pas obligatoirement la même lecture que ce que j’ai entendu de certains de mes collègues, en particulier ceux qui sont à la deuxième et à la troisième place du Championnat, Moi, j’ai compris que le scénario que l’on avait imaginé à la Ligue, qui consistait à reprendre l’entraînement le 11 mai et à recommencer à jouer peut-être le 15 juin pour terminer le 3 août la compétition nationale, n’était pas possible, que ce scénario était recalé par le Premier ministre. Après, j’entends dire que tout le monde considère que les saisons sont terminées. Moi, je le regrette. (…) Je pense qu’il y a une voie alternative qui consisterait à suppléer cette fin de Championnat par une série de play-offs pour le haut et pour le bas qui auraient lieu en août peut-être même en juillet à huis clos. Il ne faut pas se précipiter. Je me dis que, peut-être, dans les règles de déconfinement qui ont été proposées, il y a encore la place pour finir le Championnat. » Jean Michel Aulas – Source : l’Equipe