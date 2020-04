OM: Riolo « La guerre des présidents, tout ça va ressembler à une belle superproduction »

Le premier ministre Edouard Philippe vient de le confirmer devant l’assemblée nationale, la saison 2019/2020 de Ligue 1 ne reprendra pas. La prochaine (2020/2021) pourrait débuter en septembre (ou en Août mais à huis clos). Le journaliste RMC se pose des questions concernant la suite…

Les saisons de Ligue 1 et Ligue 2 2019/2020 ne reprendront pas. Dans un discours devant l’assemblée nationale, le Premier ministre, Edouard Philippe vient d’assurer qu’il n’y aura pas de matches de foot professionnels avant le mois de septembre (peut être en août mais à huis clos). La saison 2020/2021 devrait donc reprendre à ce moment là, une décision qui soulève de nombreuses questions selon Daniel Riolo…

Les décisions prises seront susceptibles de recours– Riolo

« Et derrière ces discussions, il faut maintenant penser la suite. On sait que le conseil scientifique a conseillé au gouvernement d’arrêter le foot jusqu’en août, alors que fait-on? Eh bien, on va ressortir les « vieux débats ». Le championnat actuel est-il figé? On le termine entre août et septembre? Si c’est figé, le classement est entériné en l’état? Qui on envoie en Coupe d’Europe? Qui descend? Qui monte? Les questions sont nombreuses et encore je laisse de côté l’aspect économique. Les décisions prises seront susceptibles de recours. La guerre des présidents, la petite politique, les alliances et les mesquineries, tout ça va ressembler à une belle superproduction. Un bon film ou une série au choix. » Daniel Riolo— Source: RMC Sport