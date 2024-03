Clermont OM (1-5) : Le festival marseillais !

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

L’Olympique de Marseille s’impose largement face à Clermont (1-5) ce Samedi soir lors des 24e journée de Ligue 1. les homme de gasset ont littéralement surclassé leur adversaire notamment en seconde période avec un festival de buts.

Clermont 1 4 OM 23′ Ndiaye Boutobba 53′ 59′ Aubameyang 67′ Clauss 80′ Henrique Moumbagna

Le débrief du match en direct sur YouTube juste après la rencontre

A lire aussi : Mercato OM : Djellit glisse un nom à Benatia pour l’après-Gasset !

Le onze de départ de l’OM

Lopez

Clauss Mbemba Balerdi Merlin

Sarr Kondogbia Verretout Harit

Ndiaye Aubameyang

Le Match :

Les olympiens débutent la rencontre en mettant une grosse pression dans le camp adverse.

L’OM domine largement et inscrit logiquement le premier but de la rencontre grâce à Ndiaye d’une frappe croisée après un centre détournée de Sarr coté droit (0-1,23′)

Aubameyang est proche du break mais sa belle frappe enroulée du droit à l’entrée de la surface manque de puissance pour tromper le gardien clermontois (32). Jute avant la pause, Sarr voit également sa reprise de la tête repoussée par Diaw (44′).

De retour des vestiaires, les marseillais impose toujours leur domination mais se font surprendre sur corner conclu de la tête par l’ancien olympien Boutobba (53,1-1).

L’OM n’a pas le temps de trop trembler en reprenant l’avantage grâce à un nouveau but d’Aubameyang parfaitement servi au second poteau par Ounahi (1-2, 59′). Les hommes de Gasset vont dès dérouler facilement en inscrivant deux plus supplémentaire par Clauss d’une magnifique lucarne du droit (67′, 1-3) puis sur une contre attaque parfaitement mené et conclu par Luis Henrique (1-4, 80).

C’est la troisième victoire consécutive des olympiens toutes compétitions confondues depuis l’arrivée de jean Louis Gasset.