Mercato concurrent OM : le RC lens se rapproche d’un buteur de Ligue 1 !

Après une saison mouvementée, le RC Lens aura bien failli finir dans les places pour l’Europe la saison prochaine. Arrivée 7ème, le club du Nord va devoir se renforcer notamment en attaque ou Elye Wahi a peiné à convaincre. En quête d’un buteur star depuis le départ d’Openda, les Artésiens se rapprocherait d’un buteur de Ligue 1, courtisé par plusieurs cadors du championnat.

Au terme d’une saison marqué par le retour en Ligue des Champions, le RC Lens devra faire sans coupe d’Europe la saison prochaine. Après avoir perdu de nombreux joueurs importants lors du dernier mercato d’été en 2023, le club compte bien se renforcer et palier l’absence de buteur phare. Un rôle qu’aura failli a occupé Elye Wahi, qui a signé une saison plutôt décevante dans l’ensemble.

On dit beaucoup (trop) de choses sur Georges Mikautadze. Les clubs indiqués

plus bas sont toujours là, mais plus dans le même ordre. Cela bouge beaucoup et ça peut encore bouger dans les prochains jours. Le RC Lens était déjà là il y a 2 semaines, ils sont toujours intéressés… https://t.co/cYCe4UQqVS

— Sébastien Denis (@sebnonda) June 26, 2024