Mercato OM : Fabrizio Romano lance le « Here We Go » pour Iliman Ndiaye…

C’est définitivement terminé entre Iliman Ndiaye et l’Olympique de Marseille ! Le Sénégalais devrait rejoindre Everton qui le suivait déjà avant qu’il ne signe à l’OM.

L’Olympique de Marseille et Everton ont trouvé un accord pour le départ d’Iliman Ndiaye ! D’après les informations de Fabrizio Romano, tout est bouclé pour que l’international sénégalais rejoigne le club anglais dans les prochains jours. Il y signera un contrat allant jusqu’en 2029.

Toujours selon le journaliste, il a été suivi par d’autres clubs de Premier League mais il a souhaité rejoindre Everton à tout prix. Crystal Palace s’était également positionné il y a quelques semaines, sans succès. Dans ce deal, l’OM devrait récupérer 18,5M€ et 1,5M€ de bonus.

🚨🔵 Iliman Ndiaye to Everton, here we go! Deal in place for €18.5m plus €1.5m add-ons.

Olympique Marseille accepted terms and contracts are set to be signed.

Ndiaye has agreed on five year deal at #EFC, despite other PL clubs interest he only wanted Everton. pic.twitter.com/06ZP5VZmOI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2024