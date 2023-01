OM – Lorient (3-1) : Ce Marseille est une machine !

Igor Tudor a décidé de titulariser Malinovskyi, Under passe piston droit et Kaboré retrouve le banc. L’OM a tout de suite pris le match en main avec une grosse domination. Lorient joue en bloc bas et tente de contrer. Le début de match est clairement à l’avantager des hommes d’Igor Tudor avec beaucoup de réccupérations hautes. Seul Malinovskyi a du mal à se situer, ce qui n’est pas vraiemnt surprenant. Kolasinac centre sur la tête d’Ünder qui cadre mais Mannone plonge et sauve sur sa ligne (6′). Après cette grosse occasion, l’OM a des situations mais plus vraiment d’occasion franche. L’emprise de l’OM diminue un peu après la 25′ minute, Rongier perd un ballon, puis Malinovskyi. Cela offre un corner aux lorientais, tiré par Cathline, Moffi reprend superbement le ballon d’une volée du droit au point de penalty, Gigot est en retard (0-1 / 29′). Lorient marque sur sa premère frappe cadrée et puni un OM trop imprécis depuis quelques minutes, le marquage est moyen sur ce coup. Pour autant, les marseillais repartent de plus belle malgré les contres fulgurants des bretons. Sur une remontée de balle dans l’axe de Malinovskyi, Ünder centre magnifiquement vers Kolasinac qui marque de la tête (1-1 / 38′). L’OM est tout proche de prendre l’avantage, sur corner Malinovskyi trouve Gigot au second poteau, seul il met sa tête sur la barre (41′). Lorient s’en tire bien mais reste dangereux en contre. Veretout prend sa chance des vingt mètres, il oblige Mannone à effectuer une superbe parade dans les airs et concède le corner (43′). 11 tirs dont 5 cadré pour l’OM, qui réalise une belle première mitemps mais qui s’est fait prendre sur un corner. La vitesse des attaquants lorientais est un danger. pour autant l’OM domine et impose son jeu.

Superbe centre d’Under pour Kolasinac (1-1)

⚽️ Le caviar de Cengiz Ünder sur la tête de Sead Kolašinac qui égalise contre Lorient ! 💪#OMFCL | #TeamOM 🔵⚪️pic.twitter.com/Q8KrY8kPeV — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) January 14, 2023

L’OM ne va pas attendre longtemps pour renverser le match en seconde période. Sur un centre de Kolasinac côté gauche, Gigot dévie et Sanchez déclenche une frappe foudroyante du gauche, sa balle touche le poteau et file dans la lucarne de Mannone (2-1 / 53′). 6 minutes plus tard, les amrseillais vont plier le match grâce à Veretout, qui crochète Ouattara et déclenche une frappe du droit, déviée par Kalulu, qui trompe Mannone(-1 / 5′). Quel jeu collectif et de mouvement. Payet, Kaboré, Dieng et Gueye vont entrer en jeu, l’attaquant sénégalis va tout de suite s’offrir une occasion suite à une réccupération de Guendouzi. Lorient va un peu pousser en fin de match, mais l’OM maitrise cette rencontre et s’impose 3-1 !