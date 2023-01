OM – Rennes (1-0) : Et de 8 ! Marseille très costaud !

Igor Tudor a décidé de titulariser Malinovskyi, Under passe piston droit et Balerdi rempalce Mbemba ce qui permet à Kolasinac à repasser en défense centrale, Tavares fait son retour. Première grosse occasion pour l’OM, Sanchez profite d’une passe en retrait pour se retrouver face au gardien, il croise trop sa frappe (2e). Contre de l’OM, Kolasinac se fait balancer, coup franc. Malinovskyi frappe du gauche magnifiquement sur le poteau (9’). Parti dans le dos de la défense, Sanchez lobe le gardien mais il est hors jeu (10e). Bon centre de Kolasinac, Sanchez met sa tête sur le gardien (17e). Tavares et Sanchez font un une-deux de la tête, le portugais frappe du gauche, ça frôle le cadre (18e). Il y a moins d’occasions franches, l’OM domine et Rennes de sortir rapidement. Balerdi se rate mais les rennais sont maladroits. C’est la mi-temps, l’OM peut avoir des regrets de ne pas avoir marqué.

la seconde mi-temps se joue sur un rythme moins soutenu. Au moment où Rennes commence à se rapprocher des buts de Lopez, les marseillais partent en contre, Veretout remonte le ballon à toute vitesse, il centre en retrait et Guendouzi conclut d’un beau plat du pied (1-0/59’). Le match reste dominé par l’OM, le pressing gêne considérablement le jeu des rennais. Dieng et Mbemba font leur entrée à la place de Sanchez et Balerdi (61’). Rennes pousse avec Doku mais les défenseurs répondent présent dans ce dernier quart d’heure. Lopez repousse difficilement un ballon aérien dans les pieds d’un rennais qui ne cadre pas (81’). Les bretons poussent mais ça reste imprécis. Gueye replace Veretout (89’). Dans les dernières secondes. Sur un centre dans la boîte trop long le ballon lobe Pau Lopez et vient heurter la barre transversale. L’OM s’est fait peur mai s’impose et se qualifie pour les 8e !