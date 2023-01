Troyes (0-2) : Et de 5 pour Marseille ! (qui fait une très bonne opération)

Les olympiens mettent d’entrée une grosse pression sur les locaux et réussissent ainsi à ouvrir la marque rapidement par l’intermédiaire de Mbemba de la tête (10’1-0). L’OM ne lâche pas son emprise sur cette rencontre et asphyxie littéralement avec un pressing tout terrain cette équipe de Troyes sevrée de ballon. Rongier manque de peu de réaliser le break d’une frappe puissante de 20 mètres (31′). Marseille maîtrise cette première période mais il manque toutefois des opportunités franches pour creuser l’écart avant la pause.

Marseille ne rate pas son entrée dans la seconde période. Dès le coup d’envoi, Under s’engouffre dans la surface centre fort au second poteau pour Veretout qui pousse le ballon au fond des filets. (46′, 0-2). Lancé dans la profondeur sur un bon ballon de Rongier, Kolasinac croise trop sa frappe et rate ainsi une très grosse opportunité de tuer définitivement le match (55′). Suite à une incursion de Mbemba dans la surface, Under rate également une énorme occasion en ratant le cadre à bout portant (62′).