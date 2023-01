Match vs Troyes, première offre pour Guendouzi et l’improbable rumeur Ayew… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Match vs Troyes, première offre pour Guendouzi et l’improbable rumeur Ayew…

Mercato OM : On connaît la somme de la première offre pour Guendouzi !

L’Olympique de Marseille discuterait bien avec Aston Villa pour Mattéo Guendouzi. Le club anglais aurait formulé une première offre !

Mattéo Guendouzi discuterait actuellement avec Aston Villa pour un transfert. D’après RMC, le club anglais aurait formulé une offre de 30 millions d’euros afin de s’attacher les services du milieu de terrain. Pour le moment, aucun accord n’a été trouvé mais selon la radio. L’OM ne serait pas fermé à l’idée de le vendre, surtout en cas de très grosse offre. Le club tenterait de récupérer le maximum sur ce transfert !

🚨 Aston Villa est prêt à formuler une première offre de 30 millions d’euros à l’OM pour Guendouzi. Unai Emery et le milieu de terrain s’apprécient. L’OM pourrait laisser filer le joueur en cas de très belle offre mais essaiera de négocier au mieux son prix de vente. — RMC Sport (@RMCsport) January 11, 2023

Vendre Guendouzi? Ça en dit long sur le projet de Longoria et McCourt…

Extrait de notre émission Débat Foot Marseille diffusée en direct avec notre invité Thierry Audibert. L’éditorialiste explique au micro de Football Club de Marseille qu’un départ de Mattéo Guendouzi ne le ravirait pas. L’international français pourrait quitter l’OM si une offre venait sur la table. D’après L’Equipe, le joueur est pisté par des clubs mais l’OM n’aurait reçu aucune offre. Le fait ne serait-ce que d’envisager un départ du milieu de terrain fait bondir Thierry Audibert sur notre plateau.

« Un départ de Guendouzi ne serait pas à exclure… Ça m’embêterait de le voir partir en cours de saison comme ça. C’est un joueur de caractère, un pilier du vestiaire. Même si beaucoup pensent que Tudor ne le fait pas jouer à sa place et trouvent qu’il aurait plus de rendement plus bas, moi c’est un joueur que j’aime beaucoup parce qu’il est toujours à fond, il ne triche pas. Il n’a pas peur, il stimule ses camarades. Je le voyais sur un temps long à l’OM, devenir le capitaine… Ça me ferait chier qu’il parte si vite. Ça en dit beaucoup sur le projet. Si tu vends Guendouzi à une somme qui n’est pas refusable, si un club met les sous… Mais si on le vend à 15/20M€, ça me semble léger par rapport à la valeur que je lui prête et ce que j’en attends. Il y a forcément un rapport émotionnel avec le joueur mais ça devrait se monnayer ça ! On le qualifie d’intransférable et ça peut faire monter les enchères. S’il part à un prix moyen, on pourra se dire que le projet que l’on nous vend, celui de McCourt et Longoria… Il n’est pas destiné à te mener très loin et très haut. » Thierry Audibert – Source : Football Club de Marseille (02/01/23)

Rumeurs mercato OM : Vers un improbable retour d’André Ayew?

C’est la rumeur du jour venue du Ghana ! André Ayew pourrait faire son retour à l’Olympique de Marseille afin d’y terminer sa carrière.

Âgé de 33 ans, André Ayew songerait à la retraite. L’international ghanéen n’écarterait pas la possibilité de revenir à l’Olympique de Marseille, son club formateur, afin de terminer là où il a commencé. C’est en tout cas ce qu’avance le média ghanéen GhanaSoccerNet. Une sacrée rumeur qui pourrait ravir un bon nombre de supporters qui ont gardé un excellent souvenir de l’ancien joueur de l’OM.

Un retour à l’Olympique de Marseille? Non, non, il n’y a pas eu de discussions du tout. — Ayew en 2020

Interrogé par beIN Sports en 2020 sur un potentiel retour à Marseille après y avoir passé près de 8 ans au club, le milieu de terrain a affirmé qu’il n’y avait pas eu de discussions entamées entre les différentes parties.

« Un retour à l’Olympique de Marseille? Non, non, il n’y a pas eu de discussions du tout. Il y a beaucoup de fausses rumeurs, il y avait d’autres clubs mais pas mon club, pas la maison (pas l’OM). Mais je pense que le club fait du bon boulot, ils ont des joueurs expérimentés mais à mon niveau, non ce n’était pas l’heure du jour »

André Ayew – Source : beIN Sports (30/10/20)

Je considère toujours ce mercato d’hiver comme un marché d’opportunité ou de réparation — Longoria

« C’est un mercato très particulier. Comme c’est particulier d’avoir une Coupe du Monde en novembre. La Coupe du Monde est un évènement majeur. Chaque fois qu’il y a un évènement majeur dans le football, il y a des mouvements de joueurs qui ont performé dans ce même évènement. Pour moi, c’est particulier. C’est entre un mercato de réparation et un mercato de grands joueurs, que les grands clubs vont se voir obligés d’acheter après cet évènement majeur. Ces mouvements de grands clubs vont provoquer un mercato en cascade pour les autres clubs. Cela va être lié en partie aux performances des joueurs de mi-niveau qui ont pris un grand niveau lors de la Coupe du Monde. Je crois qu’il va y avoir des mouvements pour ce type de joueurs. Après, il y aura un mercato en cascade. Je considère toujours ce mercato d’hiver comme un marché d’opportunité ou de réparation. Bien analyser à mi-novembre quels sont les postes que tu dois renforcer, qu’est-ce que le marché peut t’offrir, qui sont les joueurs qui sont les plus performants et les moins performants à l’intérieur de ton effectif ? Même s’il y avait eu qualification en Ligue des Champions, je ne crois pas qu’on aurait dû changer les effectifs. Je ne crois pas au changement d’effectif à mi-saison. Tu peux améliorer, réparer. C’est un marché de réparation. Tu peux trouver quelques bonnes opportunités, mais pas changer l’âme dans une équipe. Cela se construit pendant la présaison. Pour nous, ça va se construire aussi pendant la préparation qu’on va faire en novembre-décembre. Sinon, tu vas à l’encontre du football. Est-ce qu’on aurait eu plus de possibilités économiques ? Oui, bien sûr. Mais c’est aussi vrai qu’on veut arriver à l’équilibre, ou le plus proche possible, en fonction du fait qu’on considère qu’on a un bon effectif, qu’on a pris la décision stratégique de garder nos meilleurs joueurs parce qu’on voulait plutôt apporter de l’argent via les résultats sportifs que par la vente de joueurs. » Pablo Longoria – Source : Foot Mercato (08/11/22)

ESTAC Troyes– OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Troyes pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’ESTAC Troyes aura lieu à 21h à Troyes. Le match sera retransmis en direct sur Prime Video.

Les groupes

OM

Gardiens :

Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Balerdi, Mbemba, Kaboré, Kolasinac, Gigot

Milieux :

Gueye, Veretout, Rongier, Elmaz, Guendouzi, Malinovskyi

Attaquants :

Under, Sanchez, Mughe, Dieng, Ben Seghir

Troyes

Gardiens :

Lis, Gallon

Défenseurs :

Baldé, Bruus, Conté, Larouci, Rami, Palmer-Brown, Porozo, Salmier, Zoukrou

Milieux :

Chavalerin, Dongmo, Kouamé, Rony Lopes, Tardieu

Attaquants :

Fatah, Baldé, Ripart, Ugbo

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez

Mbemba Gigot Balerdi

Kaboré Rongier Veretout Kolasinac

Under Guendouzi

Sanchez

Troyes :









Le Stade

Ce match se jouera au Stade de l’Aube (20 400 places).

L’Arbitre de cet Troyes – OM

L’arbitre désigné pour la rencontre entre Troyes et OM est Hakim Ben El Hadj. Il sera assisté par Huseyin Ocak et Aurélien Drouet. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Rémi Landry.

La Météo

Prévision météo à Troyes à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 7%

– Température 8°C / ressentie 3°C

– Vent : SO 24km/h

– Taux d’humidité : 71%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS Troyes

Victoires de l’OM : 18 Match nul : 9 Victoires Troyes : 7

Déclarations d’avant-match

» J’espère qu’Eric Bailly ne prendra pas une grosse sanction car ce n’était pas un geste volontaire. Pour le reste, on peut remplacer les autres postes sans problème. Samuel Gigot s’entraîne avec nous depuis un moment, pour Jonathan, on va voir. Dimitri ne sera pas là mercredi (cheville) (…) En Coupe de France, Troyes a joué avec l’équipe B, ils veulent avoir tous les titulaires à disposition contre l’OM. Ce sera un match dur mais on veut continuer sur cette lancée » Igor Tudor – source : Conférence de presse (09/01/23)

« Le groupe est OK, tout le monde va bien. On s’est bien préparé pour demain, il n’y a pas de blessés. (…) Beaucoup de cadres étaient au repos car on a beaucoup de matches à venir. Nous avons trois matchs de suite. La profondeur de notre effectif n’est pas la même que certains clubs. Ceux qui ne sont pas venus se sont entrainés normalement. C’est une équipe avec de bons joueurs, on va s’attendre à une partie compliquée mais il faut se concentrer sur notre équipe on verra comment ça se passe demain.(Jouer de la même façon contre un gros ?) Pourquoi pas oui « Patrick Kisnorbo – Source : Conférence de presse (10/01/23)