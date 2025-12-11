Ligue des Champions : la prédiction de Riolo pour l’OM, le PSG et Monaco !

L’actualité de l’OM en Ligue des Champions a pris une nouvelle tournure après la victoire obtenue ce mardi sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise (3-2). Un succès important qui permet au club phocéen de consolider sa position dans la course aux barrages, alors qu’en parallèle, l’AS Monaco s’est imposé contre Galatasaray (1-0). Le lendemain, le Paris Saint-Germain a été tenu en échec par l’Athletic Bilbao (0-0), mais ces résultats conjoints ont suscité un réel enthousiasme dans les médias, notamment sur RMC, où Daniel Riolo a livré une analyse très positive.

Dans L’After Foot, le journaliste a estimé que les trois clubs français engagés dans la compétition étaient en position favorable pour poursuivre leur parcours. « Je pense que nos 3 clubs français vont se qualifier. Il ne faut pas trop faire la fine bouche. Au vu de la situation financière de nos clubs, on peut se réjouir. Paris va faire top 8 et Marseille et Monaco seront au moins barragistes. Je trouve que c’est plutôt positif. Il faut le mettre en avant. » Une déclaration qui tranche avec le pessimisme ambiant souvent observé autour du football français sur la scène européenne.

L’OM en bonne position avant Liverpool et Bruges

Avec cette victoire en Belgique, l’Olympique de Marseille occupe actuellement la 16ᵉ place du classement général de la Ligue des Champions, totalisant 9 points. Un classement d’autant plus intéressant mais les écarts sont faibles. En effet, Benfica — premier club situé hors de la zone des barrages — est 25ᵉ avec 6 points. Les Marseillais disposent donc d’une petite avance, mais encore fragile, à l’approche des deux dernières journées. De plus, ce 16e place est la dernière qui permet à l’OM de recevoir en barrage…

Le calendrier propose deux affiches cruciales : la reception de Liverpool le 21 janvier, puis un déplacement en Belgique pour y affronter le Club Bruges le 28 janvier. Une rencontre nulle ou une victoire lors de l’un de ces deux matchs pourrait offrir un matelas de sécurité suffisant pour valider la place en barrages, objectif minimal évoqué par Daniel Riolo.

🏆🇫🇷 @DanielRiolo : “Je pense que nos 3 clubs français vont se qualifier. Il ne faut pas trop faire la fine bouche. Au vu de la situation financière de nos clubs, on peut se réjouir. Paris va faire top 8 et Marseille et Monaco seront au moins barragistes.” pic.twitter.com/52u4BSeRQ3 — After Foot RMC (@AfterRMC) December 9, 2025

Dans un contexte où les clubs français doivent composer avec une situation économique délicate, ce scénario positif mérite d’être souligné. L’OM, porté par sa dynamique actuelle, a désormais l’occasion de confirmer son ambition européenne. Un nouveau point au classement pourrait suffire à offrir un printemps européen au club phocéen, et renforcer encore davantage l’analyse optimiste du journaliste de RMC.