Ligue des Champions : Le classement complet qui relance l’OM !

L’Olympique de Marseille peut regarder vers l’avant. Après une 6e journée animée en Ligue des champions, le classement général place l’OM en position favorable pour décrocher une place en barrages. Une nouvelle qui tombe au meilleur moment pour un club qui retrouve de la constance en Europe.

L’OM assure l’essentiel : 16e et bien placé pour les barrages

Au soir de cette 6e journée, Marseille occupe la 16e place avec 9 points et un goal average positif (+3).

Dans la nouvelle C1, les règles sont simples :

Top 8 → directement en huitièmes

9e à 24e → barrages

25e à 36e → éliminés

Avec ses 9 points, l’OM distance plusieurs concurrents directs (Juventus, Galatasaray, Monaco, Leverkusen) et se retrouve solidement ancré dans la zone des qualifiés.

Une concurrence en difficulté : un boulevard pour Marseille ?

Derrière Marseille, plusieurs équipes décrochent : Benfica, Bilbao, Olympiakos, Francfort… Autant de clubs qui rendent le scénario encore plus favorable aux Phocéens.

Avec deux journées restantes, l’OM bénéficie :

✔ d’une avance comptable

✔ d’un goal average supérieur à la majorité de ses rivaux

✔ d’un calendrier encore jouable

Un simple point supplémentaire pourrait presque suffire à verrouiller le top 24.

Le classement général complet après la 6e journée

1 à 20

Arsenal — 18 pts (+16) Bayern Munich — 15 pts (+11) PSG — 13 pts (+11) Manchester City — 13 pts (+6) Atalanta — 13 pts (+2) Inter Milan — 12 pts (+8) Real Madrid — 12 pts (+6) Atlético de Madrid — 12 pts (+3) Liverpool — 12 pts (+3) Borussia Dortmund — 11 pts (+6) Tottenham — 11 pts (+6) Newcastle — 10 pts (+7) Chelsea — 10 pts (+5) Sporting CP — 10 pts (+4) FC Barcelone — 10 pts (+3) OM — 9 pts (+3) Juventus — 9 pts (+2) Galatasaray — 9 pts (0) Monaco — 9 pts (-1) Bayer Leverkusen — 9 pts (-2)

21 à 36

PSV Eindhoven — 8 pts (+4) Qarabag — 7 pts (-3) Naples — 7 pts (-5) Copenhague — 7 pts (-6) Benfica — 6 pts (-2) Pafos — 6 pts (-5) Union Saint-Gilloise — 6 pts (-8) Athletic Bilbao — 5 pts (-5) Olympiacos — 5 pts (-7) Eintracht Francfort — 4 pts (-8) Club Bruges — 4 pts (-8) Bodø/Glimt — 3 pts (-4) Slavia Prague — 3 pts (-9) Ajax Amsterdam — 3 pts (-13) Villarreal — 1 pt (-9) Kairat Almaty — 1 pt (-11)

L’OM en route vers les barrages : il ne reste plus qu’à finir le travail

Avec 9 points, une bonne différence de buts et une dynamique solide, l’OM a toutes les raisons d’y croire.

Les Marseillais sont dans le bon wagon et maîtrisent leur destin : un petit effort encore, et la qualification deviendra une réalité.