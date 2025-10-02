Ligue des Champions : la victoire tactique de l’OM face à l’Ajax (4-0)

La large victoire de l’OM face à l’Ajax Amsterdam (4-0), mardi soir lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions, est avant tout celle de Roberto De Zerbi. Le technicien italien avait préparé ce rendez-vous avec minutie et son plan tactique a été exécuté à la perfection par ses joueurs.

De Zerbi avait insisté sur pressing et transitions rapides

Selon les informations de RMC Sport, l’entraîneur marseillais avait placé l’accent, dès les séances vidéo, sur deux axes majeurs : un pressing agressif et une grande patience dans la récupération. L’idée était claire : pousser l’Ajax à la faute dans ses relances et exploiter immédiatement la vitesse des attaquants marseillais pour sanctionner les espaces.

⚪🔵 Le but de Paixão vs Ajax, c’est la signature De Zerbi à l’#OM : – des défenseurs qui voient loin (Aguerd)

– des milieux leurres (Vermeeren)

– des receveurs prêts à attaquer l’espace (Paixão)

… et aussi une défense adverse incapable de gérer la profondeur#TeamOM pic.twitter.com/TP0WKstFWw — Florent Toniutti (@FlorentToniutti) October 1, 2025



Ce travail s’est concrétisé de manière éclatante. Deux des quatre buts inscrits par l’OM sont directement venus de récupérations hautes. D’abord Mason Greenwood, opportuniste après une pression collective réussie, puis Igor Paixão, servi après une interception d’Arthur Vermeeren à seulement 25 mètres du but néerlandais. Des séquences qui illustrent parfaitement la philosophie mise en place par De Zerbi.

Le coach italien avait d’ailleurs prévenu ses joueurs : l’Ajax souffrirait à chaque perte de balle. Et c’est exactement ce qui s’est produit. Les Marseillais ont imposé une intensité constante, étouffant un adversaire incapable de sortir proprement de son camp.

Une réaction après Madrid

Au-delà du score, ce succès lance véritablement la campagne européenne de l’Olympique de Marseille. Battu lors de la première journée sur la pelouse du Real Madrid, le club phocéen devait absolument réagir pour rester en course dans son groupe. Avec ce succès probant, l’OM affiche non seulement des points précieux au classement, mais également une identité claire et cohérente.

La stratégie de De Zerbi, basée sur l’agressivité collective et la rapidité des transitions, a démontré son efficacité face à une équipe de l’Ajax dépassée. Cette victoire à domicile (4-0) pourrait marquer un tournant, tant sur le plan mental que tactique, pour une formation marseillaise déterminée à exister en Ligue des Champions.