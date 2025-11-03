Ligue des Champions : L’Atalanta en crise avant d’affronter l’OM au Vélodrome !

L’Olympique de Marseille peut entrevoir une opportunité avant son choc de Ligue des Champions. L’Atalanta, adversaire des Phocéens ce mercredi au Vélodrome, traverse en effet une période de turbulence inquiétante. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le club de Bergame vient d’enchaîner six matchs consécutifs sans victoire — cinq nuls et une défaite —, la dernière en date sur la pelouse de l’Udinese (1-0) ce week-end. Une série noire qui fragilise le projet d’Ivan Juric, arrivé cet été pour succéder à Gian Piero Gasperini.

Juric sous pression avant le choc face à l’OM

Très remonté après la défaite contre Udinese, Ivan Juric n’a pas mâché ses mots devant les médias italiens : « Je ne sauve personne », a-t-il lâché, pointant du doigt l’attitude et le manque d’intensité de ses joueurs. Un message fort avant le déplacement à Marseille, où l’Atalanta devra réagir sous peine de s’enfoncer davantage dans la crise.

Gazzetta : Ivan Juric marche sur un fil avant d’affronter l’#OM. Le jeu et l’attitude de l’Atalanta régressent, certains choix font parler, mauvaise gestion de la rotation : la Dea a deux matchs pour se reprendre. Le club est inquiet et garde sous observation son coach 🗞️ pic.twitter.com/HZF6L6CcX8 — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) November 3, 2025

Le technicien croate récupère toutefois deux éléments importants pour ce rendez-vous européen : Marten De Roon et Daniel Maldini, de retour dans le groupe après plusieurs semaines d’absence. Seuls Scalvini et Bakker manqueront à l’appel. Une bonne nouvelle sur le plan sportif, même si le doute s’installe autour du collectif bergamasque.

Car au-delà des résultats, c’est le jeu de l’Atalanta qui inquiète la direction et les supporters. Les automatismes semblent avoir disparu, le pressing est moins efficace et certains choix de rotation d’Ivan Juric font grincer des dents. Selon La Gazzetta dello Sport, le club a placé son entraîneur « sous observation » pour les deux prochains matchs, dont celui face à l’OM.

Pour Marseille et Roberto De Zerbi, cette situation représente une occasion en or de prendre un avantage décisif dans cette phase de groupes. Le Vélodrome s’annonce bouillant mercredi soir face à une Atalanta en plein doute, contrainte de réagir pour éviter que la crise ne devienne profonde.