OM : De Zerbi fait le point sur les blessés et espère quatre retours majeurs pour l’Atalanta !

L’Olympique de Marseille a souffert mais s’est imposé sur la pelouse d’Auxerre (0-1), dimanche soir, dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Une victoire précieuse avant le déplacement en Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame, mercredi. À l’issue de la rencontre, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse, soulagé par le résultat mais préoccupé par l’état de forme de plusieurs de ses joueurs cadres.

De Zerbi rassure sur Aguerd et annonce des retours importants

Le technicien italien a d’abord tenu à expliquer le forfait de dernière minute de Nayef Aguerd, touché à la hanche lors de l’échauffement. « Nayef avait une gêne à la hanche depuis quelques jours. Il s’était pourtant mis à disposition du groupe, mais il a ressenti une douleur à l’échauffement et a dû renoncer. Emerson aussi a serré les dents alors qu’il n’aurait pas dû jouer. Je tiens à souligner et féliciter leur dévotion et leur implication », a déclaré De Zerbi, saluant la mentalité de ses troupes malgré les pépins physiques.

Nadir, Balerdi et Weah aussi attendu mercredi !

Cette victoire étriquée permet à l’OM de reprendre confiance avant un rendez-vous crucial sur la scène européenne. Mais la bonne nouvelle pourrait venir de l’infirmerie, où plusieurs éléments essentiels sont proches d’un retour. « Pour Nayef, il n’y aura pas de problème, et pour Nadir non plus. On m’a dit que nous pourrions aussi compter sur Balerdi et Weah contre l’Atalanta. J’espère que ces prévisions seront justes, car j’aimerais disposer du plus grand nombre possible de joueurs pour préparer cette rencontre », a poursuivi le coach marseillais.

Avec la réintégration possible de Balerdi, Weah, Aguerd et Nadir, l’entraîneur olympien pourrait enfin aligner un groupe plus complet face à une Atalanta Bergame pas dans sa meilleure forme. Dans une période où la gestion des blessures s’avère déterminante, De Zerbi sait qu’il aura besoin de toutes ses forces pour espérer poursuivre l’aventure européenne.

Cette victoire à Auxerre, bien que difficile, pourrait donc marquer un tournant pour un OM en quête de stabilité et de certitudes avant un nouveau défi de taille sur la scène européenne.

