Mercato OM : “J’étais tout proche de signer à Marseille”

Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Benoît Costil a dévoilé une anecdote surprenante sur sa carrière : il était à deux doigts de rejoindre l’Olympique de Marseille en 2015.



« Je n’ai rien contre le PSG et j’ai même un petit plus pour l’OM… J’étais proche de signer à Marseille. Steve Mandanda devait partir, finalement il n’est pas parti au dernier moment et ça ne s’est pas fait. La tuile… », raconte le gardien français.

À l’époque, l’OM cherchait un successeur potentiel à Mandanda, annoncé sur le départ. Costil faisait partie des priorités du club et un accord semblait proche. Mais le retournement de situation du capitaine marseillais a tout fait capoter. Résultat : Mandanda reste, et Costil voit la porte se refermer.

Une occasion manquée pour le portier, qui aurait pu devenir le numéro un du club phocéen et changer le cours de sa carrière.

A lire aussi : OM : Ce qui inquiète Foued Kadir malgré la victoire en Ligue des Champions !