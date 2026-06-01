Ligue des champions : le jackpot tombe pour l’OM malgré une campagne ratée

L’OM n’a pas brillé sportivement en Ligue des champions, mais le club marseillais peut tout de même se réjouir d’un point essentiel : les finances. Grâce à sa participation à l’édition 2025-2026, le club olympien a encaissé un montant conséquent versé par l’UEFA, une manne devenue indispensable dans le contexte économique actuel.

Alors que l’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un été crucial entre restructuration interne, changement de gouvernance et mercato décisif, une bonne nouvelle vient alléger quelque peu les inquiétudes financières du club.

Selon les estimations publiées par Sportune, l’OM a touché près de 53 millions d’euros de primes UEFA grâce à sa participation à la Ligue des champions 2025-2026. Un montant conséquent qui permet au club phocéen de rester dans le cercle des formations européennes les mieux rémunérées par la compétition reine.

53 millions d’euros pour l’OM : une recette devenue vitale

Cette saison, l’UEFA a distribué un total record de 2,5 milliards d’euros aux 36 clubs engagés dans la nouvelle formule de la Ligue des champions.

Dans ce classement financier, Arsenal domine largement avec 153 millions d’euros de recettes devant le Paris Saint-Germain (145,5 M€) et le Bayern Munich (138,5 M€).

L’OM se situe plus loin dans la hiérarchie avec 53 millions d’euros récoltés, un total identique à celui de la surprenante équipe norvégienne de Bodø/Glimt, qui avait pourtant réussi l’exploit de se qualifier pour les huitièmes de finale après avoir éliminé l’Inter Milan lors des barrages.

Un chiffre qui illustre surtout le poids économique et médiatique du club marseillais dans les compétitions européennes.

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Monaco devant, mais Marseille reste dans le haut du tableau

Parmi les clubs français engagés, seul AS Monaco fait légèrement mieux avec environ 55 millions d’euros de recettes UEFA.

La moyenne des gains distribués aux participants s’établit autour de 70 millions d’euros, preuve que les revenus européens représentent désormais une part essentielle de l’équilibre financier des grands clubs.

Pour Marseille, ces 53 millions d’euros arrivent à un moment particulièrement stratégique. Le club doit en effet convaincre la DNCG, réduire son déficit et financer une reconstruction sportive d’envergure sous la direction de Stéphane Richard et du nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi.

Classement final des primes gagnées par tous les clubs de la LDC 2025-26 36. 35. Kairat Almaty = 21 M€

Slavia Prague = 30 M€

34. Pafos = 30 M€

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21. Olympique de Marseille = 53 M€

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17. AS Monaco = 55 M€

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2. Paris SG = 14,5 M€

🔗 https://t.co/LfJW7QuElf pic.twitter.com/TFSKQq0Qi5 — Sportune (@Sportunefrance) May 31, 2026

Une qualification européenne plus précieuse que jamais

Dans un contexte marqué par la chute des droits télévisés du football français, les revenus de la Ligue des champions prennent une importance considérable.

Aujourd’hui, une simple participation à la compétition peut rapporter davantage que plusieurs saisons de droits TV nationaux. Une réalité qui explique pourquoi la qualification en Ligue des champions est devenue un objectif quasiment vital pour les grands clubs français.

Pour l’OM, cette enveloppe de 53 millions d’euros constitue donc bien plus qu’un simple bonus financier. Elle représente une bouffée d’oxygène essentielle avant un mercato qui s’annonce mouvementé, avec plusieurs ventes importantes attendues et une profonde réorganisation sportive en cours à la Commanderie.

Dans une période où chaque euro compte, ce jackpot européen pourrait bien permettre aux dirigeants marseillais d’aborder l’été avec un peu plus de sérénité.