Mercato OM : Ravanelli et De Zerbi avaient tenté un gros coup !

Entraîneur de l’OM de juillet 2024 à février 2026, Roberto De Zerbi a tenté de faire jouer son réseau pour faire un de ses anciens joueurs à Sassuolo. Comme indiqué par Fabrizio Ravanelli, les deux Italiens ont tout fait pour faire venir Manuel Locatelli.

Le réseau de Roberto De Zerbi était important. Passé par différents championnats européens (Sassuolo, Chakhtior Donetsk, Brighton…), le technicien italien a souvent tenté de faire venir des anciens joueurs à lui à l’OM. Souvent sans succès.

Locatelli visé il y a deux ans

Il aurait notamment tenté la saison dernière de faire venir le joueur de la Juventus Turin Manuel Locatelli. Milieu très important lors de son passage à Sassuolo (2018-2021), l’international italien (36 sélections) est depuis l’été 2021, un joueur de la Juventus Turin. Depuis son arrivée, Locatelli s’est imposé comme un taulier sous les couleurs de la Vieille Dame. Au point d’en devenir le capitaine.

Son activité au milieu de terrain, sa qualité de passe et de frappe en a fait une cible de choix pour De Zerbi et Ravanelli qui auraient tout fait pour tenter de le faire signer à l’OM cet été. Ravanelli s’est d’ailleurs exprimé sur le sujet hier, au micro de Sportium : “Quand De Zerbi était entraîneur de l’OM, Roberto et moi voulions recruter Manuel Locatelli à l’OM, il y a deux ans. Nous avons essayé sérieusement. Nous avions entamé des discussions pour faire venir le milieu de terrain de la Juventus. Les négociations avançaient bien, mais Locatelli adore la Juve et a choisi de rester.”

Un échange avec Hojbjerg évoqué mais refusé

L’hiver dernier, le nom de Locatelli avait de nouveau été associé à l’OM par la presse italienne. Un échange avec Pierre-Emile Hojbjerg, considéré comme intransférable, à ce moment-là par la direction, était éventuellement annoncé.

A LIRE AUSSI : Coupe du monde 2026 : trois nouveaux joueurs de l’OM sélectionnés !

La situation est toute autre désormais. Après une deuxième saison en dessous des attentes, Hojbjerg, sous contrat jusqu’en juin 2028, pourrait quitter le club olympien. Un intérêt de la Juventus a plusieurs fois été annoncé ces dernières semaines. Le Danois fait partie des joueurs ayant une bonne valeur marchande. Avec Balerdi et Greenwood, il pourrait faire partie des joueurs amenés à quitter le club cet été pour aider à renflouer les caisses. En somme, un avenir qui devrait s’écrire loin de l’OM et pourquoi pas aux côtés de Locatelli.

Clarence Maillefaud