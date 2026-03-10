Ligue des champions : le programme TV complet des huitièmes !

Les huitièmes de finale de la Ligue des champions 2025-2026 débutent cette semaine avec plusieurs affiches majeures en Europe. Pendant que les cadors continentaux entrent dans la phase à élimination directe, l’Olympique de Marseille suivra la compétition à distance après son élimination frustrante lors de la phase de poules, à un but près.

L’OM éliminé dès la phase de groupes

La campagne européenne de l’Olympique de Marseille s’est arrêtée prématurément. Le club marseillais a manqué la qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions pour un seul but au classement final de son groupe.

Cette élimination s’explique notamment par deux lourdes défaites concédées face à Liverpool et au Club Brugge, qui ont pesé lourd dans la différence de buts. Malgré certains résultats positifs dans la phase de groupes, l’OM n’a donc pas réussi à se hisser parmi les seize derniers clubs encore en lice.

Conséquence directe : pendant que les grandes affiches européennes se jouent cette semaine, les supporters marseillais devront regarder la suite de la compétition depuis leur canapé.

PSG-Chelsea et Real-City, les chocs des huitièmes

Le programme des huitièmes de finale aller de Ligue des champions propose plusieurs confrontations de très haut niveau. L’une des affiches les plus attendues opposera le Paris Saint‑Germain à Chelsea FC mercredi soir au Parc des Princes.

Dix ans après leur dernier duel dans la compétition, les deux clubs se retrouvent à ce stade. Les Parisiens, entraînés par Luis Enrique, ont dû passer par les barrages en éliminant AS Monaco pour atteindre les huitièmes, tandis que Chelsea s’était directement qualifié en terminant sixième de la saison régulière.

Autre affiche majeure : un nouveau duel entre le Real Madrid et Manchester City. Les deux géants européens se retrouvent pour la cinquième saison consécutive en Ligue des champions, un affrontement devenu un classique de la compétition.

Le reste du programme promet également des rencontres ouvertes, avec notamment Galatasaray face à Liverpool, Newcastle United contre FC Barcelone ou encore Atlético de Madrid opposé à Tottenham Hotspur.

Programme TV des huitièmes de finale aller

Mardi 10 mars 2026

Galatasaray – Liverpool, 18h45 sur CANAL+ FOOT

Newcastle – Barcelone, 21h00 sur CANAL+ FOOT

Atlético de Madrid – Tottenham, 21h00 sur CANAL+ SPORT

Atalanta Bergame – Bayern Munich, 21h00 sur CANAL+ SPORT 360

Mercredi 11 mars 2026