Ligue des Champions : le Sporting retrouve ses cadres avant la réception de l’OM !

À deux jours d’un déplacement crucial à Lisbonne, l’Olympique de Marseille s’attend à affronter un Sporting CP revigoré. Le club portugais, battu 2-1 à Naples lors de la précédente journée, pourra compter sur plusieurs retours de poids pour cette 3e journée de Ligue des Champions. Selon A Bola, trois cadres font leur retour à la compétition, de quoi redonner le sourire à Rui Borges.

Le Sporting retrouve des forces vives avant l’OM

Le Sporting Clube de Portugal accueillera l’OM ce mercredi à 21h dans un José Alvalade qui s’annonce bouillant. Après un début de campagne européen mitigé, les Lisboètes veulent se relancer face à une formation marseillaise en pleine confiance. Pour Rui Borges, la nouvelle est excellente : son équipe retrouve enfin de la densité défensive et du vécu collectif.

Le défenseur central Ousmane Diomande a effectué son retour lors de la victoire 3-2 du Sporting en Coupe du Portugal, après deux mois d’absence. L’international ivoirien, longtemps touché musculairement, a pu disputer ses premières minutes depuis août. Un retour qui tombe à point nommé pour stabiliser une défense souvent mise en difficulté depuis le début de saison.

Autre motif de satisfaction : Gonçalo Inacio, présent sur le banc lors de cette rencontre, est désormais apte et devrait être titularisé face à Marseille. Quant à Maxi Araujo, forfait en Coupe, il est lui aussi de retour dans le groupe et postule à une place dans le onze de départ.

Borges peut compter sur un groupe presque complet

Avec ces trois retours, Rui Borges dispose enfin d’un effectif presque au complet. De quoi nourrir des ambitions face à l’OM, actuel leader de son groupe après deux succès initiaux. Le Sporting CP devra donc élever son niveau pour contenir les hommes de Roberto De Zerbi. Et ce mercredi soir, les Portugais savent qu’ils n’ont plus le droit à l’erreur.