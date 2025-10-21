OM : Amine Gouiri donne de ses nouvelles après son opération de l’épaule

Touché à l’épaule et contraint de passer sur la table d’opération, Amine Gouiri a donné de ses nouvelles ce lundi via un post sur Instagram. L’attaquant de l’OM a tenu à rassurer tout le monde après une intervention chirurgicale réussie, même s’il devra rester éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

Gouiri remercie les supporters et pense déjà à son retour

Dans sa publication, le joueur marseillais a partagé une photo depuis son lit d’hôpital, accompagnée d’un message positif : « 𝗢𝗣𝗘́𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗕𝗜𝗘𝗡 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗘́𝗘, 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜 𝗔̀ 𝗧𝗢𝗨𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗩𝗢𝗦 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘𝗦 𝗘𝗧 𝗩𝗢𝗧𝗥𝗘 𝗦𝗢𝗨𝗧𝗜𝗘𝗡 𝗔̀ 𝗧𝗥𝗘̀𝗦 𝗕𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢̂𝗧 ». Un message simple mais fort, salué par de nombreux coéquipiers et supporters sous sa publication.

Amine Gouiri 🇩🇿 donne de ses nouvelles après son opéra de l’épaule : « 𝗢𝗣𝗘́𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗕𝗜𝗘𝗡 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗘́𝗘, 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜 𝗔̀ 𝗧𝗢𝗨𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗩𝗢𝗦 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘𝗦 𝗘𝗧 𝗩𝗢𝗧𝗥𝗘 𝗦𝗢𝗨𝗧𝗜𝗘𝗡 𝗔̀ 𝗧𝗥𝗘̀𝗦 𝗕𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢̂𝗧 » pic.twitter.com/eOyJ796Q4o — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 21, 2025

L’ancien joueur de Rennes, arrivé à Marseille lors du mercato hivernal 2025, souffrait depuis plusieurs semaines d’une luxation récurrente de l’épaule. Après avoir tenté de repousser l’opération pour continuer à aider son équipe, le staff médical olympien a finalement décidé de l’envoyer au bloc. L’intervention s’est déroulée sans complication, mais la période de convalescence sera longue. Selon les estimations du club, Gouiri devrait être absent environ trois mois.

Ce coup dur signifie également que l’attaquant marseillais manquera la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), un rendez-vous qu’il espérait disputer avec la sélection algérienne. Une déception pour le joueur, qui commençait à retrouver sa meilleure forme sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Malgré cette absence prolongée, l’OM garde confiance en son joueur. Le club a exprimé tout son soutien à Gouiri sur ses réseaux sociaux, lui souhaitant un prompt rétablissement. Les supporters, eux, attendent déjà son retour au Vélodrome, où il s’était imposé comme un élément clé du secteur offensif.