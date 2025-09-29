Ligue des Champions : les 5 points à retenir de la conf de Roberto De Zerbi avant OM vs Ajax !

À la veille du choc entre l’OM et l’Ajax Amsterdam pour la 2e journée de Ligue des Champions, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse au Vélodrome. Le coach marseillais a évoqué la dynamique actuelle de son équipe, ses ambitions européennes, mais aussi la force de l’adversaire. Voici les 5 points à retenir.

1. Le respect de l’Ajax et la confiance dans son équipe

L’entraîneur phocéen a d’abord tenu à saluer la qualité de l’adversaire : “Ils ont des joueurs de qualité et de classe. Ils ont un style de jeu et sont très agressifs. Ils jouent avec courage, c’est leur ADN. (…) Mais je pense qu’on a les qualités pour faire mal à l’Ajax. On a des joueurs capables de les mettre en difficulté.”

2. Un OM capable d’exister en Ligue des Champions

De Zerbi croit fermement que son groupe peut rivaliser à ce niveau : “Je pense que l’OM peut exister dans cette compétition. Je ne sais pas ce qu’on fera, mais je sais qu’on peut y être. (…) On doit jouer avec orgueil, avec nos armes et nos qualités.”

3. La dynamique positive des dernières semaines

Conscient de l’importance de surfer sur la bonne forme actuelle, le coach a souligné : “Nous nous préparons pour gagner le match. On est dans un bon moment, on fait de bons résultats et des prestations assez bonnes. (…) On veut démarrer fort pour se qualifier au tour suivant en Ligue des champions.”

4. L’équilibre d’un vestiaire solidaire et ambitieux

Pour De Zerbi, la force collective passe par l’envie et l’état d’esprit des joueurs : “L’équilibre est aussi fait par l’envie que les joueurs ont eu pour venir ici, ou ceux qui sont restés ici comme Balerdi, Hojbjerg ou Greenwood. (…) Quand on gagne, il faut faire attention car la défaite est plus proche. Quand on perd, il ne faut pas écouter les critiques car la victoire approche.”

5. Le Vélodrome et l’importance de l’entame

Enfin, le technicien italien a insisté sur la nécessité de bien démarrer la rencontre : “Les supporters sont toujours importants, surtout dans ce stade. (…) Le début de match contre le PSG, avec tellement de caractère, a fait que même le public a joué le match. L’entame doit toujours être très très forte. C’est comme ça qu’on doit créer de la magie.”

