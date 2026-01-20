Ligue des Champions : les prévisions d’Opta pour la qualification de l’OM !

Selon les dernières simulations statistiques d’Opta, l’Olympique de Marseille se donne une marge de manœuvre confortable pour poursuivre sa campagne en Ligue des champions, avec un fort pourcentage de chances d’accéder aux barrages à l’approche de son choc face à Liverpool mercredi (21h). La donne européenne est claire pour les Phocéens.

Opta : une probabilité élevée pour les play‑offs

D’après les projections d’Opta, basées sur des milliers de simulations du classement final de la phase de championnat de la Ligue des champions, l’OM dispose d’une probabilité très élevée (94,8 %) d’atteindre la zone située entre la 9ᵉ et la 24ᵉ place, synonyme de qualification pour les barrages de la C1.

Dans ce nouveau format étendu à 36 équipes, seuls les huit premiers accèdent directement aux huitièmes de finale, tandis que les clubs classés 9ᵉ à 24ᵉ poursuivent leur aventure européenne en barrages aller‑retour.

Selon les mêmes projections, les chances d’un Top 8 direct pour l’OM sont estimées à environ 3 %, tandis que le risque d’élimination pure et simple reste marginal (autour de 2 %).

Avec ce contexte de probabilité, un point pris face à Liverpool ou lors de la dernière journée à l’extérieur contre Club Bruges devrait suffire à garantir mathématiquement cette place dans les 24.

A lire : Mercato OM : Qui est Quinten Timber ?

Le scénario marseillais avant Liverpool

L’équipe entraînée par Roberto De Zerbi a jusque‑là posé des bases solides dans cette phase de championnat, avec des résultats qui la maintiennent dans la lutte européenne. La perspective de se hisser en barrages est donc plus réaliste que celle d’un Top 8 très disputé, où des poids lourds comme Arsenal, Paris SG ou Bayern Munich sont généralement favorisés selon les modélisations statistiques.

Ce système de probabilité n’implique pas une certitude mathématique, mais illustre bien la trajectoire actuelle de l’OM dans la compétition à quatre jours du Liverpool – Marseille qui s’annonce décisif pour valider le maintien dans la zone qualificative.