Ligue des Champions : Les raisons de la lourde sanction infligée à l’OM

Alors qu’il fait le plein depuis le début de saison en Ligue 1, le Stade Vélodrome sonnera creux pour la prochaine journée de Ligue des Champions. L’enceinte marseillaise sera en effet totalement vide contre le Sporting dans dix jours. Ce match crucial pour l’avenir Européen des marseillais se fera sans ses supporters. Le virage nord est également fermé pour le match contre Tottenham. Dans son édition du jour, la Provence détaille les raisons qui ont poussé l’UEFA a prendre cette décision : « Allumage de feux d’artifice, lancer d’objets, utilisation de pointeurs laser, troubles dans la foule et blocage des passages publics ».

Un match de huis clos en sursis depuis le mois de mai

L’OM était déjà sous la menace d’un sursis depuis le mois de mai dernier. Le quotidien l’Équipe rappelle que le club avait pris un match de huis clos total avec sursis pour « usage d’engins pyrotechniques » et « diffusion de messages provocants et haineux » (les supporters du virage Sud avaient déployé un Tifo « UEFA Mafia »). L’Eintracht Francfort a également été condamné par l’instance Européenne. Le club Allemand devra payer une amende de 45 000 euros pour allumage de feux d’artifice, jets de projectiles et dégradation. Les dégâts infligés au Stade Vélodrome seront remboursés à l’OM. Les supporters Allemands écopent quant à eux d’une interdiction de déplacement avec sursis.