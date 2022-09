OM : « Je savais que physiquement ça n’allait pas être facile »

Avec l’équipe de France, Jonathan à joué 90 minutes face à l’Autriche hier soir. Une prestation en demi-teinte et les observateurs l’on fait savoir à travers les notes attribués à l’ex-Lensois.

A l’issue de la victoire, Jonathan Clauss s’est exprimé en zone mixte au micro de la Chaine l’Equipe. Il s’est dit satisfait de sa performance mais avoue qu’il n’était pas à 100% toute la rencontre :

Je mets tout en œuvre pour être performant

« Je pense que c’est une victoire rassurante. Il fallait montrer un autre visage par rapport à juin, montrer plus d’envie, de détermination. On était plus frais aussi. C’est sûr que ça a beaucoup joué aussi. Badiashile et Fofana ont été vraiment top, ils ont été appliqués, tout ce que j’ai déjà vu à l’AS Monaco, je l’ai revu ce soir. Ils ont fait de très bons débuts. Il fallait que je prenne le match par le bon bout. Je savais que physiquement ça n’allait pas être facile, je l’ai un peu payé en fin de match. Il fallait aussi que je montre que je suis capable d’évoluer dans cette équipe. Je pense que je l’ai pas mal fait, je dois encore travailler évidemment, il n’y a pas encore tous les automatismes mais je me suis bien senti et il faut que ça continue. Je mets tout en œuvre pour être performant, j’essaie d’être le plus serein possible. Il faut faire abstraction de beaucoup de choses. Même si tout est nouveau, ça ne l’est plus tant que ça. Il faut prendre la mesure de l’événement mais pas se mettre plus de pression que ça. Il faut jouer son jeu, je suis bien entouré dans cette équipe » Jonathan Clauss – source : La chaine l’Equipe – 22/09/2022

Des notes moyennes pour Jonathan Clauss

Voici les notes attribuées au piston droit marseillais:

L’équipe : 5/10 : Il passait un vrai test. Et le Marseillais, actif dans son couloir, n’a pas été inintéressant. Auteur de quelques centres précis, il est l’auteur de deux frappes dangereuses (12e, 51e). L’impression générale reste néanmoins contrastée en raison d’un déchet technique encore trop conséquent (20 ballons perdus). On l’a senti émoussé rapidement. Sur son niveau international, il y a encore un doute.

MaxiFoot : 5,5/10 : un bon début de match avec des appels tranchants et des bonnes remises en retrait… puis plus grand-chose en dehors d’une grosse occasion au retour des vestiaires avec une frappe du pied gauche trop enlevée. Une partie assez neutre.

Footmercato : 4/10 : on ne peut pas lui reprocher son envie ni sa débauche d’énergie. Mais il lui manque quelque chose pour dégager de la sérénité, notamment sur le plan technique. Certaines de ses passes manquaient de justesse, parfois de puissance, et ne mettaient pas le partenaire recherché dans les meilleures dispositions. Une occasion en or à la 53e qu’il envoie au-dessus, du pied gauche et plus globalement un manque d’impact dans le jeu. Fatigué en deuxième période.

