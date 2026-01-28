Ligue des champions : l’OM joue gros à Bruges, sportivement… et financièrement

À une journée de la fin de la phase de ligue de la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille est encore maître de son destin. Actuellement 19e du classement, le club phocéen se rend à Bruges avec l’objectif de sécuriser sa qualification pour les barrages. Mais au-delà de l’enjeu sportif, cette dernière rencontre pourrait aussi peser lourd sur le plan financier.

Un dernier match décisif pour le classement final

La nouvelle formule de la Ligue des champions, avec 36 équipes réunies dans une phase de ligue unique, a profondément modifié les équilibres. Chaque club dispute huit matchs, et le classement final détermine la suite de la compétition. Les huit premiers accèdent directement aux huitièmes de finale, tandis que les équipes classées de la 9e à la 24e place doivent passer par un barrage aller-retour. Au delà, l’élimination est immédiate.

Avant cette 8e et dernière journée, l’OM pointe à la 19e place. Une position encore qualificative, mais exposée. Un mauvais résultat à Bruges, combiné à des résultats défavorables sur les autres terrains, pourrait compliquer la situation. À l’inverse, une victoire permettrait aux Marseillais de grimper au classement, avec un plafond fixé à la 16e place.

La 16e place, un objectif sportif… et stratégique

Sur le plan sportif, terminer entre la 9e et la 16e place est capital. Ces équipes bénéficient du statut de tête de série lors des barrages, affrontant un club classé entre la 17e et la 24e place, avec l’avantage de recevoir lors du match retour. À l’inverse, finir plus bas expose à un adversaire théoriquement plus solide et à un retour à l’extérieur.

Mais l’enjeu est aussi économique. Selon les informations de L’Équipe, une victoire à Bruges offrirait déjà à l’OM un chèque de 2,1 millions d’euros de la part de l’UEFA, une somme non négligeable. Et ce montant peut encore augmenter en fonction du classement final.

LE PROGRAMME DE L’ULTIME JOURNÉE DE LIGUE DES CHAMPIONS 🤩 L’heure du grand multiplex a sonné, rendez-vous dès 19H45 pour le Canal Champions Club et à 21H00 pour suivre les 18 matches en même temps ⚡️ Et tout ça c’est seulement sur CANAL+ 📺 | #UCL pic.twitter.com/C6sQIMYPUc — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2026



Terminer à la 16e place rapporterait 5,7 millions d’euros, tandis qu’une 24e place — en plus d’un tirage probablement plus difficile — ne garantirait que 3,5 millions d’euros. L’écart est conséquent : 2,2 millions d’euros de différence, une somme forcément bienvenue à l’approche de la dernière ligne droite du marché des transferts.

À Bruges, l’OM ne joue donc pas seulement sa survie européenne. Il joue aussi la difficulté de son barrage, son exposition sportive et une part de ses marges de manœuvre financières pour la fin de saison. Dans ce nouveau format ultra-compétitif, chaque place gagnée compte, et ce dernier match pourrait bien peser plus lourd qu’il n’y paraît.