Ligue des champions : Medhi Benatia est “content pour les supporters” de l’OM

Présent sur Canal+, le directeur sportif de l’OM a réagi au tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions. S’il reconnaît la difficulté du calendrier, Medhi Benatia veut voir Marseille à son meilleur niveau face à des adversaires prestigieux comme le Real Madrid et Liverpool. L’ancien défenseur international a insisté sur la nécessité pour l’OM de s’inscrire dans la durée au plus haut niveau européen.

Pour Medhi Benatia, pas question de minimiser l’importance de ce retour sur la plus grande scène européenne : « Cela fait plaisir, ce sont des beaux matchs à jouer. Si tu te qualifies dans ce genre de compétition, c’est pour vivre ce genre de soirées », a-t-il expliqué. L’ancien international marocain insiste aussi sur la dimension émotionnelle pour les joueurs : « Quand on voit le tirage, il y a de belles équipes, ça va être des matchs engagés, ça ne va pas être facile. On a tout fait l’an dernier pour arriver à jouer ce genre de matchs. » Benatia souligne également l’impact psychologique de ces affiches sur le vestiaire, expliquant que ces confrontations doivent être vues comme une récompense et non comme un fardeau, afin de libérer les joueurs et de leur permettre de performer sans retenue.

Le Real Madrid et Liverpool au programme

L’OM se déplacera notamment au Santiago Bernabeu pour y défier le Real Madrid, et accueillera Liverpool au Vélodrome. Des affiches qui rappellent à Benatia son propre vécu : « On va retourner à Madrid, je n’ai pas eu de bons souvenirs là-bas, mais franchement ce sont des bons matchs. Je suis content pour les supporters, ils se déplacent de partout. Vivre des soirées européennes comme ça à Marseille, c’est spécial, l’atmosphère est différente. » L’ancien défenseur connaît la difficulté de ces rendez-vous, mais il voit aussi une opportunité unique pour les joueurs de se frotter à l’élite mondiale. Pour lui, affronter des équipes comme le Real ou Liverpool, c’est aussi une façon de tester les limites de l’effectif et de s’évaluer par rapport au très haut niveau.

Stabiliser l’OM en Ligue des champions

Pour le directeur sportif, l’objectif dépasse le simple frisson d’un tirage prestigieux : « Un club comme le nôtre doit essayer de se stabiliser chaque année en Ligue des champions. Un club comme l’OM qui ne se qualifie pas en C1, ça peut être une anomalie. On y est et on a envie d’y rester. » Dans la bouche de Benatia, ces mots sonnent comme un avertissement : l’OM doit désormais viser la constance et non la surprise. Le dirigeant rappelle que la stabilité européenne permet de renforcer l’image du club, d’attirer de meilleurs joueurs et de générer des revenus indispensables pour bâtir une équipe compétitive. En clair, il veut inscrire l’OM dans le cercle fermé des clubs qui comptent régulièrement sur la scène continentale.

Ambition et humilité

Face à Newcastle, l’Union Saint-Gilloise, mais surtout le Real Madrid et Liverpool, Benatia appelle son équipe à jouer sans complexe : « Ils auront leurs arguments, mais on doit avoir envie de gagner, de jouer la tête haute, de faire de belles apparitions. On ne va pas mettre de pression sur les joueurs, on y va pour aller au bout. On sait très bien qu’on ne va pas la gagner, on ne va pas manquer d’humilité. Mais on a une équipe capable, un grand entraîneur, et on a envie de voir. » En insistant sur ce mélange entre ambition et modestie, Benatia cherche à protéger son groupe tout en lui donnant de la confiance. Selon lui, il ne faut pas se fixer des limites trop tôt, car la Ligue des champions réserve toujours des surprises et peut faire émerger des héros inattendus.

