Mercato OM : Du nouveau sur la piste Florentino Luis !

MERCATO OM : Florentino Luis se rapproche de Burnley. Alors que l’Olympique de Marseille surveillait de près la situation de Florentino Luis 🇵🇹, le milieu de terrain du Benfica Lisbonne serait finalement en passe de rejoindre la Premier League. Selon les informations du journaliste italien Gianluigi Longari (@Glongari), l’international portugais (24 ans) se rapproche très sérieusement de Burnley, promu cette saison dans l’élite anglaise.

Apprécié par Pablo Longoria et Mehdi Benatia pour son profil de milieu récupérateur capable d’apporter de l’équilibre, Florentino Luis figurait dans la short-list marseillaise afin de renforcer l’entrejeu de Roberto De Zerbi. Mais l’intérêt concret de Burnley, prêt à offrir davantage de garanties financières au joueur, pourrait bien mettre un terme aux espoirs olympiens dans ce dossier.

L’OM toujours actif au milieu

En parallèle des dossiers défensifs (Joël Ordoñez en tête) et offensifs (Zhegrova notamment), le club phocéen garde l’œil ouvert pour densifier son entrejeu, surtout après les incertitudes autour d’Adrien Rabiot. Si Florentino Luis venait à s’engager en Angleterre, l’OM devra rapidement réactiver d’autres pistes, le mercato fermant ses portes dans quelques jours seulement.

