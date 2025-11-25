Ligue des Champions : Newcastle privé de 3 éléments pour affronter l’OM !

Ce soir l’OM reçoit Newcastle dans le cadre de la 5e journée de Ligue des Champions. Si l’OM devra composer avec cinq forfaits – Aguerd, Murillo, Medina, Gouiri et Traoré –, les Magpies seront eux aussi privés de plusieurs éléments importants pour ce choc de Ligue des Champions. Eddie Howe, qui espérait retrouver un groupe presque au complet, devra finalement faire sans trois joueurs.

Le technicien anglais peut s’appuyer sur une base solide, mais il devra composer sans trois éléments majeurs : Will Osula, Yoane Wissa et Kieran Trippier.

Will Osula est toujours en phase de récupération et demeure trop juste pour un retour à la compétition. Même constat pour Yoane Wissa, recruté 57 M€ cet été mais blessé depuis son arrivée à Newcastle. L’attaquant n’a pas encore pu faire ses débuts avec le club et son absence se prolonge, une situation frustrante pour Eddie Howe, qui comptait sur lui pour densifier son secteur offensif.

Trois absents confirmés pour Newcastle

Une bonne nouvelle toutefois : Anthony Gordon, touché à la hanche, devrait bien être disponible pour affronter l’OM. Son retour est précieux tant l’ailier anglais reste une pièce essentielle du système des Magpies.



Mais la vraie mauvaise surprise pour Newcastle concerne Kieran Trippier. Le latéral droit, déjà absent lors de la victoire contre Manchester City (2-1), manquera également le déplacement à Marseille. Eddie Howe l’a confirmé, tout en restant prudent sur la durée de son indisponibilité. « Nous ne savons pas exactement combien de temps il sera absent », a déclaré le coach anglais, cité par The Chronicle. Un coup dur tant l’international anglais reste l’un des leaders du vestiaire.

Pour le remplacer, Eddie Howe devrait logiquement titulariser Tino Livramento, performant ces dernières semaines et déjà considéré comme une solution fiable dans le couloir droit.

Avec un Vélodrome attendu bouillant, cette rencontre entre deux équipes amoindries s’annonce électrique. L’OM devra exploiter les absences adverses, tout en surmontant les siennes, pour espérer exister dans ce groupe relevé.

