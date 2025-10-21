Ligue des Champions : On connait le nombre de supporters de l’OM attendus mercredi !

Pour son deuxième déplacement européen de la saison 2025-2026, l’Olympique de Marseille s’apprête à vivre une nouvelle soirée de ferveur sur la scène continentale. Ce mercredi, les hommes de Roberto De Zerbi défieront le Sporting Portugal au stade José-Alvalade, un écrin de plus de 50 000 places où près de 2600 supporters marseillais sont attendus dans le parcage visiteurs. Une nouvelle démonstration de passion de la part du peuple olympien, réputé pour suivre son équipe partout en Europe.

Un parcage plein pour ce deuxième déplacement européen

A lire aussi : Quand Greenwood encense la nouvelle pépite de l’OM !

Selon les informations publiées par La Provence ce lundi, un peu plus de 2600 fans marseillais ont obtenu le précieux sésame pour encourager leur équipe à Lisbonne. Le club portugais a alloué l’intégralité du quota prévu par l’UEFA aux visiteurs, et le parcage devrait afficher complet. Ces chiffres confirment la mobilisation constante du public marseillais, déjà impressionnante lors du premier voyage européen de la saison.



Le 18 septembre dernier, lors du déplacement au Santiago-Bernabéu pour affronter le Real Madrid (1-2), un peu plus de 4000 supporters olympiens avaient pris place dans les tribunes madrilènes. Une présence massive, saluée en Espagne pour son ambiance et sa loyauté malgré la défaite.

Une ferveur intacte malgré la distance

Malgré les kilomètres et le coût des voyages, les fidèles de l’OM continuent d’assurer une présence forte à chaque rencontre européenne. L’engouement autour du club phocéen ne faiblit pas, porté par une saison européenne prometteuse et un début de campagne encourageant sous la houlette de Roberto De Zerbi.

Mercredi soir, les chants des supporters marseillais devraient de nouveau résonner dans les travées de José-Alvalade. Leur présence pourrait jouer un rôle clé pour galvaniser les joueurs dans un match déjà crucial pour la suite du parcours européen. Une certitude : à Lisbonne comme ailleurs, le peuple olympien ne voyage jamais en nombre réduit.