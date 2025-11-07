Ligue des champions : Pourquoi l’OM conserve encore toutes ses chances de qualification

Après quatre journées de Ligue des champions, l’Olympique de Marseille totalise trois points et occupe la 25ᵉ place du classement général. Malgré la défaite face à l’Atalanta (0-1), des données statistiques laissent penser que la qualification pour les barrages pourrait se jouer cette saison avec un total de points plus bas que l’an dernier.

En 2024-2025, le Club Bruges avait décroché la 24ᵉ et dernière place qualificative avec 11 points et une différence de buts de -4. Cette année, les projections établies par Opta estiment que la barre de qualification pourrait se situer autour de 8 ou 9 points, tandis que Football Meets Data avance un seuil de 10 points.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Une barre de qualification plus basse que la saison passée

A lire aussi : OM : Pour cet ancien du club, on a vu l’équipe trop belle, surtout au milieu !

Cette tendance s’explique par un plus grand nombre de matchs nuls enregistrés lors de cette édition : 16 après quatre journées, contre 10 à la même période la saison passée. Le taux de matchs nuls atteint 22,2 % cette saison, contre 12,5 % sur l’ensemble de la phase de ligue précédente. Ce phénomène réduit mécaniquement le nombre total de points distribués.

Autre différence : lors de la saison 2024-2025, cinq clubs n’avaient aucun point après quatre journées, contre seulement deux cette année (Benfica et Ajax). Le niveau général apparaît donc plus homogène, ce qui pourrait abaisser le total nécessaire pour figurer dans le top 24.

Worst position of teams with 6⃣ pts after 🔵 UCL MD4: 2024/25 👉 23rd 🇪🇸 Atletico Madrid 2025/26 👉 17th 🇪🇸 Atletico Madrid 📉 Another example of how the threshold for Top 24 is on course to be lower than last season. — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 5, 2025

Sur le plan comptable, l’OM conserve un atout avec une différence de buts positive (+1), grâce à sa large victoire face à l’Ajax (4-0) et à trois revers concédés d’un seul but. Dans ce contexte, deux victoires ou une victoire et trois nuls sur les quatre dernières journées pourraient suffire à maintenir les espoirs marseillais.

Les hommes de Roberto De Zerbi devront encore affronter Liverpool et Newcastle au Vélodrome, ainsi que l’Union Saint-Gilloise et le Club Bruges à l’extérieur. Un calendrier exigeant, mais pas rédhibitoire, alors que les statistiques offrent à Marseille une lueur d’espoir dans la course à la qualification.