Ligue des Champions : Riolo reste optimiste pour l’OM !

De retour en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille nourrit autant d’espoirs que de doutes. Pour le consultant Daniel Riolo, la priorité est claire : identifier où aller chercher les 11 points synonymes de qualification. Derrière cette barre symbolique se cache une stratégie précise, où chaque match pèsera lourd.

« C’est un rendez-vous important parce que l’OM retrouve la Ligue des champions, ça excite tout le monde là-bas », insiste Daniel Riolo. Pour le journaliste, l’enjeu dépasse le simple retour sur la scène européenne : il s’agit d’un test grandeur nature pour mesurer la compétitivité réelle de l’effectif phocéen. Le Vélodrome attend ce moment depuis plusieurs mois et la pression sera immédiate. L’OM sait qu’un faux départ en phase de groupes pourrait ruiner ses ambitions. « La première étape pour l’OM, c’est de regarder où est-ce qu’ils peuvent prendre les 11 points. C’est ça qui compte déjà », martèle Riolo, comme pour fixer une feuille de route à suivre sans trembler.

Des adversaires abordables au Vélodrome

🗣 “La première étape, c’est de regarder où ils peuvent prendre les 11 points.” L’After aborde les parcours à venir de Marseille et Monaco pour cette phase de ligue en LDC. pic.twitter.com/1J5V5MQVki — After Foot RMC (@AfterRMC) August 28, 2025

Si le groupe tiré au sort s’annonce homogène et piégeux, Riolo identifie une vraie force : « Ce que j’aime bien pour l’OM, c’est qu’à domicile ce sont des adversaires abordables. » Le consultant met en avant la puissance du Vélodrome, capable de transcender une équipe moyenne et de faire vaciller n’importe quel adversaire. Dans cette optique, l’Ajax, Newcastle ou même l’Atalanta apparaissent comme des cibles crédibles. « Avec l’ambiance, un gros match, tu peux peut-être réussir à les battre », explique Riolo. L’idée est simple : capitaliser à domicile pour survivre aux déplacements toujours plus hostiles, où « ça claque », selon lui, et où l’OM n’a pas toujours montré sa solidité par le passé.

Pour Riolo, la qualification se joue sur un plan presque mathématique. « Admettons l’Ajax à domicile, tu dois cocher trois points. Contre Newcastle, trois points. À l’Union Saint-Gilloise, au moins un point. Avec ça, tu es qualifié », projette-t-il. Dans son scénario, Marseille doit se montrer pragmatique et chercher des points là où ils sont réellement prenables, quitte à sacrifier l’ambition de rivaliser avec les cadors sur leur terrain. L’important est de ne pas rater les opportunités face aux adversaires jugés de niveau équivalent. « On a vu l’an dernier que 11 points suffisaient pour passer », rappelle-t-il, comme une règle tacite de la Ligue des champions. Pour l’OM, le défi est désormais d’entrer dans ce cadre et de s’y tenir jusqu’au bout.

A lire aussi:Mercato OM : Un top défenseur central relancé !