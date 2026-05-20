Ligue Europa 2026/27 : quelle place pour l’OM déjà ? Les chapeaux dans les projections UEFA !

Qualifié pour la prochaine Ligue Europa grâce à sa 5e place en Ligue 1, l’Olympique de Marseille apparaît dans le chapeau 2 des projections publiées par le compte spécialisé Football Rankings. Une estimation qui donne déjà une première tendance du niveau attendu pour la campagne européenne 2026/27.

Alors que les championnats européens touchent progressivement à leur fin, les premières projections des futurs chapeaux UEFA commencent à circuler. Sur le visuel publié par Football Rankings concernant la future Ligue Europa 2026/27, l’OM figure actuellement dans le pot 2 avec un coefficient UEFA affiché à 54.000.

De grosses écuries déjà annoncées dans le chapeau 1

Selon cette projection, plusieurs clubs majeurs du football européen prendraient place dans le chapeau 1. Le Bayer Leverkusen apparaît en tête avec un coefficient de 105.000, devant Benfica, la Juventus, l’Olympique Lyonnais, Braga, l’AZ Alkmaar, l’Olympiakos, Fenerbahçe et la Real Sociedad.

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Dans le chapeau 2, l’Olympique de Marseille serait accompagné notamment de Midtjylland, Crvena Zvezda, Sparta Prague, Slovan Bratislava, du Stade Rennais, du Sturm Graz, du Lech Poznań et de Bournemouth.

Le chapeau 3 comprendrait notamment Brighton, Crystal Palace, Celta Vigo ou encore Hoffenheim.

🚨 2026/27 Europa League – Projected Pots. 🇩🇪 Leverkusen in Pot 1

🇳🇱 AZ Alkmaar in Pot 1

🇪🇸 Real Sociedad in Pot 1

🇫🇷 Marseille in Pot 2

🇩🇪 Hoffenheim in Pot 3 📊 Complete qualifying projections, % chances, and seedings at our Page (link in bio). pic.twitter.com/F945of8d1Q — Football Rankings (@FootRankings) May 19, 2026

Un statut important pour l’OM

Cette projection reste provisoire et dépend encore des qualifications européennes définitives dans plusieurs pays ainsi que des tours préliminaires de l’UEFA. Mais ce positionnement potentiel en chapeau 2 représente déjà un élément important pour l’avenir européen du club marseillais.

Avec la nouvelle formule des compétitions UEFA, le tirage joue un rôle majeur dans la difficulté du calendrier continental. Être placé dans le deuxième pot permettrait à l’OM d’éviter certaines grosses cylindrées dès la phase de ligue, même si le niveau global de cette future édition s’annonce particulièrement relevé.

Après avoir validé sa qualification européenne en terminant 5e de Ligue 1, le club phocéen connaît désormais une première tendance sur son futur statut continental avant le tirage officiel de la Ligue Europa.