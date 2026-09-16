Ligue Europa : L’OM a réfléchi à déclarer forfait

À la veille de son entrée en lice sur la pelouse de Besiktas, l’OM s’apprête bien à disputer la Ligue Europa. Pourtant, selon L’Équipe, le club marseillais aurait sérieusement réfléchi à ne pas prendre part à la compétition après les lourdes sanctions prononcées par l’UEFA.

L’OM a étudié l’option du forfait

D’après L’Équipe, la direction marseillaise a envisagé de renoncer à la Ligue Europa après l’annonce de la sanction infligée par l’UEFA : 10 millions d’euros d’amende et une exclusion avec sursis des prochaines compétitions européennes.

L’idée aurait été étudiée afin de réduire la pression financière et réglementaire exercée par l’instance européenne.

Le quotidien rappelle que d’autres grands clubs, comme l’AC Milan ou la Juventus, ont déjà choisi par le passé de renoncer à une compétition européenne secondaire dans un contexte similaire.

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La Ligue Europa jugée trop importante pour être abandonnée

Après réflexion, l’OM a finalement décidé de maintenir sa participation.

La Ligue Europa reste considérée comme une compétition suffisamment prestigieuse et rémunératrice pour justifier l’effort sportif et financier, même si les revenus restent très inférieurs à ceux de la Ligue des champions.

Dans un contexte marqué par un mercato sans recrue, des contraintes budgétaires fortes et un début de saison compliqué en Ligue 1, les recettes européennes peuvent peser lourd dans les comptes du club.

Selon L’Équipe, la décision aurait toutefois été différente si Marseille avait été qualifié pour la Ligue Conférence : dans ce cas, l’OM aurait été prêt à renoncer.

Le club phocéen a donc choisi d’assumer sa campagne européenne, avec un premier rendez-vous particulièrement relevé jeudi soir sur la pelouse de Besiktas.