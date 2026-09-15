Deux pistes pour janvier, Benatia revient sur le prix de Greenwood et OM – PSG ne fait pas le plein… Les 3 infos OM de ce mardi

Ce mardi 15 septembre 2026, l’actualité de l’OM tourne autour du prochain mercato, des révélations de Medhi Benatia sur le départ de Mason Greenwood et de la billetterie du Classique face au PSG. Voici les trois infos OM du jour.

1. Mercato OM : deux premières pistes déjà évoquées pour janvier

Après un été terminé sans la moindre recrue, l’OM pourrait tenter de se renforcer lors du prochain mercato hivernal.

Deux noms commencent déjà à circuler. Selon Matteo Moretto, Marseille suivrait Tosin Adarabioyo, défenseur central de Chelsea. Aucune offre n’aurait toutefois été formulée à ce stade.

Autre dossier évoqué : Elia Caprile. Selon Nicolò Schira, l’OM aurait amorcé de premiers contacts autour du gardien italien de Cagliari, sous contrat jusqu’en 2029. Ces dossiers restent encore très préliminaires, mais ils donnent une première indication sur les secteurs ciblés : la défense centrale et le poste de gardien.

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2. Benatia : Greenwood aurait pu rapporter davantage

Désormais consultant sur Canal+, Medhi Benatia est revenu sur le départ de Mason Greenwood.

L’ancien directeur sportif de l’OM a expliqué que plusieurs clubs s’étaient positionnés, notamment l’Atlético de Madrid, Al-Ahli et Fenerbahçe.

Mais selon Benatia, Greenwood avait rapidement fait du club turc sa priorité.

« Je pense que Mason Greenwood avait très vite acté le fait d’aller à Fenerbahçe. »

L’ancien dirigeant estime qu’avec davantage d’ouverture de la part du joueur, l’OM aurait potentiellement pu le vendre plus cher, notamment à l’Atlético de Madrid.

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3. OM – PSG : le Classique ne fait pas encore le plein

Le choc face au PSG approche, mais le Vélodrome n’affiche pas encore complet.

Selon les informations publiées par FCM, environ 7 500 places étaient encore disponibles pour le Classique au moment du point billetterie.

Un chiffre forcément marquant pour l’une des affiches les plus attendues de la saison, alors que l’OM traverse un début d’exercice compliqué.

La dynamique sportive actuelle et le contexte autour du club peuvent expliquer en partie ce remplissage plus lent qu’attendu, même si la rencontre face au PSG reste naturellement l’un des rendez-vous majeurs de la saison.

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