Ligue Europa : L’OM affrontera Benfica !

L’OM s’est qualifié pour les quarts de finale Ligue Europa. Le tirage au sort s’est effectué ce vendredi.

Le plateau est relevé pour ces quarts de finale, en effet l’OM avait le choix entre West Ham United, Liverpool FC; AC Milan ,Benfica, l’AS Roma, l’Atalanta et le Bayer Leverkusen

L’OM va devoir affronter

Le tableau complet des quarts de finale :

AC Milan – AS Roma

Liverpool – Atalanta Bergame

Bayer Leverkusen – West Ham

Benfica – OM

L’OM, dernier club français engagé en Europa League devrait tirer un gros poisson comme l’a dit Kondogbia après la défaite à Villarreal jeudi soir. « Ce n’est pas tous les jours que l’on se qualifie en quart de finale de Coupe d’Europe, on est contents. Le premier match a eu une influence, on a déjoué, raté l’entame. On a trop reculé et cela nous a mis en difficulté. On n’a pas su rentrer comme il fallait. On a su réagir par le caractère. Il y a eu des doutes, mais on a essayé de relever la tête. En quart, on va jouer une grosse équipe, il va falloir affronter un gros poisson, » a expliqué le milieu de terrain marseillais au micro de Canal+.

Quand auront lieu les quarts de finale de la Ligue Europa ?

Les rencontres des quarts de finale de la Ligue Europa sont programmés les 11 et 18 avril prochains.