L’OM reçoit le Levski Sofia ce jeudi 26 novembre à 18h45 au CEPAC Vélodrome pour la cinquième journée de Ligue Europa. Horaire, diffusion, arbitre, météo, informations d’effectif et compositions probables : voici les éléments vérifiés avant la rencontre. Aucun groupe convoqué ni onze officiel n’est annoncé à cette heure.

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À 18h45 au Vélodrome, sur Canal+

Le coup d’envoi d’OM–Levski Sofia est fixé à 18h45, heure de Paris. La rencontre est annoncée sur Canal+ Foot et Canal+ Live 3, avec un accès en streaming via myCanal selon l’abonnement. Le détail figure dans notre article consacré à l’heure et à la diffusion du match↗. La prévision disponible pour Marseille indique un ciel partiellement nuageux autour du coup d’envoi, avec une température proche de 12 °C. La jauge totale attendue au stade n’a pas été communiquée dans les sources officielles consultées. Le Levski a en revanche confirmé que le quota réservé à ses supporters était limité à 500 billets. Le club bulgare a également relayé les consignes d’accès imposées à ses fans pour leur déplacement à Marseille.

Nikola Dabanović au sifflet

L’UEFA a désigné le Monténégrin Nikola Dabanović comme arbitre principal. Il a déjà dirigé une rencontre de l’OM, lors du succès 3-1 contre Qarabag en Ligue Europa Conférence. La page officielle du match ne donne encore aucune information en direct ni composition : les onze présentés plus bas restent donc des projections rédactionnelles.

Højbjerg rétabli, deux situations encore ouvertes

En conférence de presse mercredi 25 novembre, Bruno Genesio a confirmé le rétablissement de Pierre-Emile Højbjerg. Il a précisé qu’Emerson était en phase de reprise, sans annoncer sa disponibilité pour jouer, tandis que Derek Cornelius poursuivait sa rééducation. Le récapitulatif des cinq points de Genesio↗ reprend ces éléments. À cette heure, l’OM n’a pas publié de groupe convoqué pour ce match ; la liste d’effectif UEFA ne doit pas être confondue avec une convocation.

Côté bulgare, la page UEFA présente l’effectif inscrit pour la compétition, mais aucun groupe de match n’est encore affiché. Oliver Kamdem, Mustapha Sangaré et Petko Hristov ne figurent pas dans cette liste européenne. Cela ne permet pas d’inventer un motif médical ou disciplinaire. Aucune autre absence du Levski n’est retenue comme certaine sans communication officielle du club ou de l’UEFA.

Les compositions probables, pas les onze officiels

La projection FCM pour l’OM s’appuie sur le dernier onze utilisé contre Le Mans et sur le point médical de Genesio. Højbjerg est de nouveau disponible, mais le choix final du coach reste inconnu. La proposition est la suivante : De Lange – Weah, Egan-Riley, Aguerd, Garcia – Højbjerg, Nnadi – Harit, Abdelli, Paixão – Gouiri. Pour le Levski, la projection croise le dernier onze officiel en championnat et les joueurs les plus utilisés lors des quatre premières journées européennes. Elle donne : Vutsov – Aldair, Dimitrov, Makoun, Maicon – Serginho, Grujić, Moubarik – Soula, Reinaldo, Everton Bala. Le dernier onze réellement aligné contre le Lokomotiv Sofia était différent sur plusieurs postes ; cette proposition ne constitue donc pas une annonce de Julio Velázquez.

Deux dynamiques européennes opposées

L’OM a débuté sa phase de ligue par trois défaites, contre Beşiktaş, l’Olympiacos puis le Sturm Graz, avant de gagner 1-0 à Leverkusen. Marseille reste toutefois sur un revers 2-3 au Vélodrome contre Le Mans en championnat. Genesio a demandé à son équipe de respecter le Levski sans le craindre et d’imposer son jeu, tout en insistant sur la nécessité de mieux gérer les moments de fébrilité. Le portrait complet du Levski Sofia↗ montre une équipe à sept points en Ligue Europa. Les Bulgares ont perdu contre Salzbourg, fait match nul à Nijmegen, puis battu le Viktoria Plzeň et Jagiellonia. Toutes compétitions confondues, leurs cinq derniers résultats sont trois victoires, un nul et une défaite, avec un succès 4-1 contre le Lokomotiv Sofia dimanche.

Velázquez place la responsabilité sur l’OM

Dans sa conférence publiée mercredi par le site officiel du Levski, Julio Velázquez a présenté ce déplacement comme un rendez-vous à savourer pour son équipe. L’entraîneur espagnol a estimé que la responsabilité pesait davantage sur Marseille, à domicile, tout en rappelant que son club retrouvait la phase principale d’une compétition européenne après seize ans d’absence.

Un seul précédent officiel entre les deux clubs

L’OM et le Levski Sofia ne se sont affrontés qu’une fois en compétition officielle. Le 1er décembre 2005, les Marseillais s’étaient inclinés 1-0 en Bulgarie lors de la phase de groupes de la Coupe UEFA, sur un but de Hristo Yovov. Aucun match amical entre les deux clubs n’est ajouté faute de trace officielle vérifiée dans les sources utilisées.

Les rendez-vous FCM autour du match

On se retrouve à 18h15 pour l’avant match en live sur Youtube et Twitch ! Puis dès la fin du match, vers 20h30 pour le Debrief !