L’OM a remporté une victoire précieuse contre le Levski Sofia (1-0), ce jeudi, lors de la phase régulière de la Ligue Europa. Après trois défaites pour débuter sa campagne, le club marseillais reste en course pour une qualification et devra encore prendre des points lors de ses trois dernières rencontres.

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La campagne européenne de l’Olympique de Marseille avait pourtant très mal commencé. Les hommes de Bruno Genesio avaient été lourdement battus sur le terrain de Besiktas (4-1), avant de s’incliner contre l’Olympiakos et le Sturm Graz sur le même score de 0-1. Les deux dernières sorties ont toutefois changé la dynamique, avec un succès obtenu trois semaines plus tôt sur la pelouse de la BayArena de Leverkusen, puis cette victoire difficile face au Levski↗ Sofia.

Un succès important après la désillusion contre Le Mans

Dans un contexte particulier, l’OM a su assurer l’essentiel grâce à un penalty transformé par Amine Gouiri. Privé de Timothy Weah et de Geoffrey Kondogbia, le club marseillais a ensuite dû défendre son avantage jusqu’au coup de sifflet final. Gouiri a eu l’occasion de faire le break, mais sa panenka manquée n’a pas empêché les Olympiens de conserver leur courte avance. Cette victoire intervient quatre jours après la défaite concédée en championnat contre Le Mans (2-3), alors que Marseille menait de deux buts. Au micro de Canal+, Ulisses Garcia a insisté sur la nécessité de prendre les trois points et sur la capacité de l’équipe à résister jusqu’au bout.

« On avait à cœur de gagner pour passer à six points. On l’a fait, on a su souffrir à la fin, mais on est très contents. »

Genesio estime que l’OM s’est relancé

En conférence de presse, Bruno Genesio↗ a également retenu la réaction de son groupe après le revers contre Le Mans. L’entraîneur marseillais a souligné le deuxième match consécutif sans but encaissé en Ligue Europa et a rappelé que l’engagement de l’OM dans cette compétition n’avait pas été remis en cause malgré la rotation de l’effectif.

« On est satisfaits à plusieurs titres. On a gagné le match, on n’encaisse pas de but pour la seconde fois consécutivement dans la compétition, on a réagi après le match contre Le Mans et on se relance pour la qualification. »

Le technicien estime désormais que Marseille doit encore remporter trois matchs, voire deux, pour poursuivre son parcours européen↗. L’OM affrontera le Celta de Vigo le 10 décembre, puis le Celtic le 21 janvier et Anderlecht le 28 janvier.