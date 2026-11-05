La quatrième journée de Ligue Europa se poursuit ce jeudi 5 novembre avec dix-sept rencontres, dont le déplacement de l’OM à Leverkusen à 21h. Lyon jouera dès 18h45 sur le terrain de la Real Sociedad, après le nul de Rennes contre l’Olympiacos mercredi.
Leverkusen–OM, le rendez-vous marseillais à 21h
L’OM se rend à la BayArena pour cette quatrième rencontre de la phase de ligue. Les Marseillais cherchent leurs premiers points après trois défaites, alors que le Bayer a remporté ses trois premiers matches européens. L’équipe de Bruno Genesio aborde donc un déplacement important face à un adversaire jusque-là sans faute dans la compétition. Le coup d’envoi est fixé à 21h, heure de Paris. La rencontre sera retransmise en France sur CANAL+, avec un accès en streaming pour les abonnés disposant de l’offre correspondante. Retrouvez les informations de diffusion de Leverkusen–OM, ainsi que notre présentation du Bayer Leverkusen.
Mercredi 4 novembre : Rennes et l’Olympiacos dos à dos
La journée a commencé mercredi avec une seule rencontre. Le Stade Rennais et l’Olympiacos se sont quittés sur un score de 0-0. Ce résultat est déjà acquis : il figure ici à part des affiches encore à venir jeudi, afin de présenter l’ensemble de cette quatrième journée.
|Rencontre
|Résultat
|Rennes – Olympiacos
|0-0
Jeudi 5 novembre à 18h45 : Lyon en Espagne, Milan à domicile
Huit matches ouvriront la soirée de jeudi. Pour les clubs français, l’attention se portera d’abord sur le déplacement de Lyon à la Real Sociedad. L’AC Milan recevra Ferencváros, tandis que Bournemouth ira au Sparta Prague. Crystal Palace et Hoffenheim s’affronteront également dans ce premier créneau.
|Rencontre
|Heure de Paris
|AC Milan – Ferencváros
|18h45
|Real Sociedad – Lyon
|18h45
|Sparta Prague – Bournemouth
|18h45
|Anderlecht – Salzbourg
|18h45
|Crystal Palace – Hoffenheim
|18h45
|NEC Nimègue – Omonia
|18h45
|Lillestrøm – Viktoria Plzeň
|18h45
|Levski Sofia – Jagiellonia
|18h45
À 21h : l’OM en Allemagne, la Juventus aux Pays-Bas
Les neuf autres rencontres commenceront à 21h. En parallèle de Leverkusen–OM, la Juventus se déplacera à Alkmaar et Benfica accueillera le Lech Poznań. Le Celtic recevra Beşiktaş, tandis que Sturm Graz jouera contre Celje. Ces affiches complètent les dix-sept rendez-vous prévus jeudi. Côté marseillais, les choix de Bruno Genesio seront attendus avant le coup d’envoi. Notre projection du onze de l’OM face au Bayer présente les options envisagées ; elle ne constitue pas la composition officielle.
|Rencontre
|Heure de Paris
|Bayer Leverkusen – OM
|21h
|Benfica – Lech Poznań
|21h
|AZ Alkmaar – Juventus
|21h
|Celtic – Beşiktaş
|21h
|Sturm Graz – Celje
|21h
|Sunderland – Dinamo Zagreb
|21h
|Celta Vigo – Union Saint-Gilloise
|21h
|Torreense – Ararat-Armenia
|21h
|Hapoël Beer-Sheva – OFI Crète
|21h