La quatrième journée de Ligue Europa se poursuit ce jeudi 5 novembre avec dix-sept rencontres, dont le déplacement de l’OM à Leverkusen à 21h. Lyon jouera dès 18h45 sur le terrain de la Real Sociedad, après le nul de Rennes contre l’Olympiacos mercredi.

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Leverkusen–OM, le rendez-vous marseillais à 21h

L’OM se rend à la BayArena pour cette quatrième rencontre de la phase de ligue. Les Marseillais cherchent leurs premiers points après trois défaites, alors que le Bayer a remporté ses trois premiers matches européens. L’équipe de Bruno Genesio aborde donc un déplacement important face à un adversaire jusque-là sans faute dans la compétition. Le coup d’envoi est fixé à 21h, heure de Paris. La rencontre sera retransmise en France sur CANAL+, avec un accès en streaming pour les abonnés disposant de l’offre correspondante. Retrouvez les informations de diffusion de Leverkusen–OM↗, ainsi que notre présentation du Bayer Leverkusen↗.

Mercredi 4 novembre : Rennes et l’Olympiacos dos à dos

La journée a commencé mercredi avec une seule rencontre. Le Stade Rennais et l’Olympiacos se sont quittés sur un score de 0-0. Ce résultat est déjà acquis : il figure ici à part des affiches encore à venir jeudi, afin de présenter l’ensemble de cette quatrième journée.

Rencontre Résultat Rennes – Olympiacos 0-0

Jeudi 5 novembre à 18h45 : Lyon en Espagne, Milan à domicile

Huit matches ouvriront la soirée de jeudi. Pour les clubs français, l’attention se portera d’abord sur le déplacement de Lyon à la Real Sociedad. L’AC Milan recevra Ferencváros, tandis que Bournemouth ira au Sparta Prague. Crystal Palace et Hoffenheim s’affronteront également dans ce premier créneau.

Rencontre Heure de Paris AC Milan – Ferencváros 18h45 Real Sociedad – Lyon 18h45 Sparta Prague – Bournemouth 18h45 Anderlecht – Salzbourg 18h45 Crystal Palace – Hoffenheim 18h45 NEC Nimègue – Omonia 18h45 Lillestrøm – Viktoria Plzeň 18h45 Levski Sofia – Jagiellonia 18h45

À 21h : l’OM en Allemagne, la Juventus aux Pays-Bas

Les neuf autres rencontres commenceront à 21h. En parallèle de Leverkusen–OM, la Juventus se déplacera à Alkmaar et Benfica accueillera le Lech Poznań. Le Celtic recevra Beşiktaş, tandis que Sturm Graz jouera contre Celje. Ces affiches complètent les dix-sept rendez-vous prévus jeudi. Côté marseillais, les choix de Bruno Genesio seront attendus avant le coup d’envoi. Notre projection du onze de l’OM face au Bayer↗ présente les options envisagées ; elle ne constitue pas la composition officielle.