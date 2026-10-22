L’OM retrouve la Ligue Europa ce jeudi 22 octobre avec un déplacement à Sturm Graz dès 18 h 45. Rennes se rend à Turin au même horaire, avant Hoffenheim–Lyon à 21 heures. Voici le programme complet de la troisième journée et les chaînes annoncées en France.

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Sturm Graz–OM ouvre la soirée européenne

Marseille cherche ses premiers points après deux défaites lors des premières journées. Le déplacement en Autriche arrive une semaine après le revers face à l’Olympiakos au Vélodrome↗. Graz compte pour sa part un point, obtenu contre Rennes, avant une défaite à Bournemouth. L’UEFA fixe le coup d’envoi à 18 h 45, heure de Paris, au Stadion Graz-Liebenau. Le club autrichien doit composer avec l’absence de son gardien Daniil Khudyakov↗. L’encadrement arbitral est également connu, avec Nenad Minaković au sifflet↗. La grille française annonce CANAL+ FOOT pour cette affiche ; la fiche du diffuseur propose aussi CANAL+ LIVE 3. Les horaires ci-dessous correspondent aux coups d’envoi, et non aux prises d’antenne des émissions d’avant-match.

Jeudi 22 octobre : les huit rencontres de 18 h 45

Le premier créneau réunit notamment les déplacements de l’OM et de Rennes. Les Bretons affrontent la Juventus, tandis que Leverkusen se rend en Crète et que Sunderland joue à Poznań. Toutes les rencontres de cette troisième journée sont programmées le même jeudi.

Match Coup d’envoi Diffusion en France Ararat-Armenia – AZ Alkmaar 18 h 45 CANAL+ LIVE 14 Ferencváros – Torreense 18 h 45 CANAL+ LIVE 5 Dinamo Zagreb – NEC Nimègue 18 h 45 CANAL+ LIVE 8 Juventus – Rennes 18 h 45 CANAL+ SPORT Lech Poznań – Sunderland 18 h 45 CANAL+ LIVE 6 OFI Crète – Bayer Leverkusen 18 h 45 CANAL+ LIVE 4 Union Saint-Gilloise – Hapoël Beer-Sheva 18 h 45 CANAL+ LIVE 7 Sturm Graz – Marseille 18 h 45 CANAL+ FOOT / CANAL+ LIVE 3

À 21 heures, Lyon en Allemagne et Milan à Bournemouth

La seconde salve comprend dix rencontres, avec Lyon sur la pelouse d’Hoffenheim. Bournemouth reçoit l’AC Milan, Beşiktaş accueille Crystal Palace et le Celtic affronte le Celta. Pour les supporters marseillais, deux anciens adversaires de cette phase de ligue jouent également à ce créneau : Beşiktaş et l’Olympiakos, opposé au Sparta Prague. Chaque équipe disputera huit matches au total dans cette phase, face à huit adversaires différents.

Match Coup d’envoi Diffusion en France Bournemouth – AC Milan 21 h 00 CANAL+ SPORT Beşiktaş – Crystal Palace 21 h 00 CANAL+ LIVE 4 Celtic – Celta Vigo 21 h 00 CANAL+ LIVE 6 Viktoria Plzeň – Levski Sofia 21 h 00 CANAL+ LIVE 13 Jagiellonia – Anderlecht 21 h 00 CANAL+ LIVE 7 Lillestrøm – Real Sociedad 21 h 00 CANAL+ LIVE 9 Celje – Salzbourg 21 h 00 CANAL+ LIVE 12 Olympiakos – Sparta Prague 21 h 00 CANAL+ LIVE 5 Omonia Nicosie – Benfica 21 h 00 CANAL+ LIVE 8 Hoffenheim – Lyon 21 h 00 CANAL+ LIVE 1

Les chaînes et le streaming de la troisième journée

Le streaming passe par l’application CANAL+, avec un accès dépendant de l’abonnement détenu. Les fiches de diffusion peuvent être actualisées par le diffuseur avant les rencontres ; le programme distingue donc bien le calendrier sportif et les horaires d’antenne.