L’OM retrouve la Ligue Europa ce jeudi 22 octobre avec un déplacement à Sturm Graz dès 18 h 45. Rennes se rend à Turin au même horaire, avant Hoffenheim–Lyon à 21 heures. Voici le programme complet de la troisième journée et les chaînes annoncées en France.
Sturm Graz–OM ouvre la soirée européenne
Marseille cherche ses premiers points après deux défaites lors des premières journées. Le déplacement en Autriche arrive une semaine après le revers face à l’Olympiakos au Vélodrome. Graz compte pour sa part un point, obtenu contre Rennes, avant une défaite à Bournemouth. L’UEFA fixe le coup d’envoi à 18 h 45, heure de Paris, au Stadion Graz-Liebenau. Le club autrichien doit composer avec l’absence de son gardien Daniil Khudyakov. L’encadrement arbitral est également connu, avec Nenad Minaković au sifflet. La grille française annonce CANAL+ FOOT pour cette affiche ; la fiche du diffuseur propose aussi CANAL+ LIVE 3. Les horaires ci-dessous correspondent aux coups d’envoi, et non aux prises d’antenne des émissions d’avant-match.
Jeudi 22 octobre : les huit rencontres de 18 h 45
Le premier créneau réunit notamment les déplacements de l’OM et de Rennes. Les Bretons affrontent la Juventus, tandis que Leverkusen se rend en Crète et que Sunderland joue à Poznań. Toutes les rencontres de cette troisième journée sont programmées le même jeudi.
|Match
|Coup d’envoi
|Diffusion en France
|Ararat-Armenia – AZ Alkmaar
|18 h 45
|CANAL+ LIVE 14
|Ferencváros – Torreense
|18 h 45
|CANAL+ LIVE 5
|Dinamo Zagreb – NEC Nimègue
|18 h 45
|CANAL+ LIVE 8
|Juventus – Rennes
|18 h 45
|CANAL+ SPORT
|Lech Poznań – Sunderland
|18 h 45
|CANAL+ LIVE 6
|OFI Crète – Bayer Leverkusen
|18 h 45
|CANAL+ LIVE 4
|Union Saint-Gilloise – Hapoël Beer-Sheva
|18 h 45
|CANAL+ LIVE 7
|Sturm Graz – Marseille
|18 h 45
|CANAL+ FOOT / CANAL+ LIVE 3
À 21 heures, Lyon en Allemagne et Milan à Bournemouth
La seconde salve comprend dix rencontres, avec Lyon sur la pelouse d’Hoffenheim. Bournemouth reçoit l’AC Milan, Beşiktaş accueille Crystal Palace et le Celtic affronte le Celta. Pour les supporters marseillais, deux anciens adversaires de cette phase de ligue jouent également à ce créneau : Beşiktaş et l’Olympiakos, opposé au Sparta Prague. Chaque équipe disputera huit matches au total dans cette phase, face à huit adversaires différents.
|Match
|Coup d’envoi
|Diffusion en France
|Bournemouth – AC Milan
|21 h 00
|CANAL+ SPORT
|Beşiktaş – Crystal Palace
|21 h 00
|CANAL+ LIVE 4
|Celtic – Celta Vigo
|21 h 00
|CANAL+ LIVE 6
|Viktoria Plzeň – Levski Sofia
|21 h 00
|CANAL+ LIVE 13
|Jagiellonia – Anderlecht
|21 h 00
|CANAL+ LIVE 7
|Lillestrøm – Real Sociedad
|21 h 00
|CANAL+ LIVE 9
|Celje – Salzbourg
|21 h 00
|CANAL+ LIVE 12
|Olympiakos – Sparta Prague
|21 h 00
|CANAL+ LIVE 5
|Omonia Nicosie – Benfica
|21 h 00
|CANAL+ LIVE 8
|Hoffenheim – Lyon
|21 h 00
|CANAL+ LIVE 1
Les chaînes et le streaming de la troisième journée
Le streaming passe par l’application CANAL+, avec un accès dépendant de l’abonnement détenu. Les fiches de diffusion peuvent être actualisées par le diffuseur avant les rencontres ; le programme distingue donc bien le calendrier sportif et les horaires d’antenne.