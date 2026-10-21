OM : une absence majeure attend Sturm Graz !

Sturm Graz devra se passer de son gardien titulaire jeudi contre l’Olympique de Marseille, lors de la troisième journée de Ligue Europa. Daniil Khudyakov s’est blessé à la jambe pendant le derby face au Grazer AK et a été opéré avec succès.

Le prochain rendez-vous européen de l’OM se jouera donc face à une équipe autrichienne privée de son numéro un. Selon But! Football Club, le club de Graz a annoncé lundi que le portier russe souffrait d’une fracture de la partie inférieure de la jambe, contractée lors de la rencontre disputée dimanche contre le Grazer AK. La durée exacte de son indisponibilité n’a pas été communiquée.

Une absence confirmée dans les buts de Sturm Graz

Âgé de 22 ans, Daniil Khudyakov avait débuté les six matches de championnat disputés par Sturm Graz cette saison. Il s’était ainsi installé comme le titulaire dans les cages du club autrichien avant cette blessure, qui intervient à quelques jours de la réception de Marseille. L’opération du gardien s’est bien déroulée, mais Sturm Graz devra désormais aligner son remplaçant face aux Marseillais. Le nom de celui-ci n’est pas précisé dans les éléments communiqués, tandis que l’indisponibilité de Khudyakov reste sans durée connue.

Un match européen important pour l’OM

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Cette rencontre est programmée jeudi soir en Autriche pour la troisième journée de Ligue Europa. L’OM, entraîné par Bruno Genesio, reste sur deux défaites dans la compétition et cherchera à obtenir un résultat positif après ses précédents rendez-vous européens. Sturm Graz reste également engagé dans ce match malgré l’absence de son gardien titulaire. Le club autrichien devra donc préparer cette échéance avec un autre portier dans les buts, après la blessure et l’intervention chirurgicale subies par Khudyakov.