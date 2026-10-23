Battu par Sturm Graz (1-0), l’Olympique de Marseille a concédé un troisième revers consécutif en phase de ligue de la Ligue Europa. Malgré une situation comptable très défavorable, Bruno Genesio veut encore croire aux chances de qualification de son équipe.

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La campagne européenne de l’Olympique de Marseille tourne pour l’instant au cauchemar. Après cette défaite face à Sturm↗ Graz, les Marseillais occupent la 34e place sur 36 au classement de la phase de ligue et restent sur trois résultats négatifs consécutifs dans la compétition. Cette série intervient alors que le club connaît un redressement en Ligue 1, mais l’enchaînement des rencontres et la nécessité d’utiliser régulièrement un turnover mettent l’équipe en difficulté.

Genesio s’accroche à la possibilité de prendre quinze points

Présent en conférence de presse après la rencontre, Bruno Genesio↗ n’a pas voulu abandonner publiquement. Selon l’UEFA, l’entraîneur marseillais a rappelé que la situation restait mathématiquement ouverte, même si une qualification apparaît désormais très compliquée au regard du classement actuel.

« Il y a encore une petite chance, il faut la jouer à fond. »

Le technicien olympien s’appuie notamment sur les précédentes éditions de la phase de ligue. Il a expliqué que dix points avaient parfois suffi pour atteindre le tour suivant, tandis que l’OM dispose encore de quinze points à prendre dans cette compétition.

Une qualification devenue très incertaine

Avec zéro point supplémentaire contre Sturm↗ Graz, Marseille reste donc bloqué dans le bas du classement. Genesio a reconnu qu’il était difficile de se projeter sur une qualification, tout en demandant à ses joueurs de continuer à jouer pleinement leur chance. Le contexte européen pèse également sur la position de l’entraîneur, alors que les performances de l’OM montrent des limites dans cette succession de matchs. Malgré cela, Bruno Genesio maintient son discours de mobilisation et veut exploiter les quinze points encore disponibles pour tenter de relancer la campagne marseillaise.